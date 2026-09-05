ΑΚΕΛ κατά Χριστοδουλίδη για τη λιμουζίνα: «Yποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών»

Αιχμές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας για το θέμα της αγοράς νέας θωρακισμένης λιμουζίνας αφήνει το ΑΚΕΛ.

Απαντώντας στη δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι δεν γνώριζε για τη σχετική πρόθεση, το κόμμα αναφέρει ότι η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Ιουλίου 2026.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Νωρίτερα σήμερα, αναφερόμενος ο κ. Χριστοδουλίδης στην αγορά νέας θωρακισμένης λιμουζίνας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι ενημερώθηκε σήμερα το πρωί από τον Τύπο για αυτή την πρόθεση να αγοραστεί και ότι δεν γνώριζε για κάτι τέτοιο.

Να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο ότι η απόφαση για αγορά θωρακισμένου οχήματος λήφθηκε από το Υπουργικό του Συμβούλιο σε συνεδρία ημερ. 16 Ιουλίου 2026, του οποίου προεδρεύει.

Λυπούμαστε γιατί ο κ. Χριστοδουλίδης, αντί της διαφάνειας, επιλέγει να εκτίθεται, υποτιμώντας -δυστυχώς- τη νοημοσύνη των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, επί της ουσίας θα τοποθετηθούμε τη Δευτέρα στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου υποβλήθηκε εξάλλου σχετικό αίτημα.