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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν ήξερα για τη λιμουζίνα» - Αιχμές Προέδρου Χριστοδουλίδη για εσκεμμένη διαρροή από τη Βουλή

 05.09.2026 - 13:36
«Δεν ήξερα για τη λιμουζίνα» - Αιχμές Προέδρου Χριστοδουλίδη για εσκεμμένη διαρροή από τη Βουλή

Σήκωσε το γάντι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε για την αγορά νέας θωρακισμένης λιμουζίνας, δηλώνοντας πως ο ίδιος δεν γνώριζε οτιδήποτε για την πρόθεση αγοράς του οχήματος και αφήνοντας την ίδια ώρα σαφείς αιχμές για τους λόγους που το θέμα διέρρευσε στη δημοσιότητα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε το Σάββατο για το ζήτημα που προκάλεσε συζητήσεις, ξεκαθαρίζοντας πως πληροφορήθηκε την πρόθεση αγοράς της λιμουζίνας από τον Τύπο, ενώ έστρεψε τα πυρά του προς τη Βουλή, κάνοντας λόγο για εσκεμμένη διαρροή με στόχο να πληγεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί από τον Τύπο για αυτή την πρόθεση να αγοραστεί. Δεν γνώριζα για κάτι τέτοιο», ανέφερε, επιχειρώντας παράλληλα να βάλει το θέμα στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται για τον εκάστοτε Πρόεδρο και όχι μιας προσωπικής επιλογής του ιδίου.

Σύμφωνα με τον ΠτΔ, οι αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια του Προέδρου λαμβάνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, σημειώνοντας μάλιστα πως ο ίδιος ο Πρόεδρος δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και εφαρμόζονται τα συγκεκριμένα μέτρα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση του θέματος δεν ήταν τυχαία, δείχνοντας ευθέως προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου, όπως είπε, είχε αποσταλεί το σχετικό αίτημα.

«Σίγουρα έγινε εσκεμμένα μια διαρροή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εκεί ήταν ο αποδέκτης, όπως είδα σήμερα στα δημοσιεύματα, με στόχο να πλήξουν προφανώς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», δήλωσε.

Μάλιστα, έστειλε μήνυμα προς όσους θεωρεί ότι βρίσκονται πίσω από τη διαρροή, εκτιμώντας πως η συγκεκριμένη κίνηση ενδεχομένως να έχει τελικά τα αντίθετα αποτελέσματα.

«Αν θεωρούν κάποιοι ότι μέσα από τέτοιες διαρροές θα πετύχουν τους στόχους τους, είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο στο τέλος της ημέρας θα έχει αρνητικό αντίκτυπο για αυτούς που είχαν την πρωτοβουλία να πράξουν κάτι τέτοιο», σημείωσε.

Η αναφορά στην κόρη του και οι «σοβαρότατες παρατηρήσεις»

Θέλοντας να καταδείξει πόσο αυστηρό είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας που συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε και ένα περιστατικό με τη μικρή του κόρη.

Όπως ανέφερε, σε μια περίπτωση επέλεξε να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό του αυτοκίνητο προκειμένου να περάσει μαζί της μια προσωπική στιγμή ως πατέρας, απόφαση για την οποία, όπως είπε, δέχθηκε «σοβαρότατες παρατηρήσεις» από τους αρμόδιους για την ασφάλειά του.

Με την αναφορά αυτή ο ΠτΔ επιχείρησε ουσιαστικά να διαχωρίσει την προσωπική του βούληση από τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την προστασία του αξιώματος, τονίζοντας ότι τα μέτρα δεν αφορούν την ασφάλεια του «Νίκου Χριστοδουλίδη», αλλά την ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, απέρριψε ως «λαϊκίστικη» τη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το θέμα, με τη σημερινή του παρέμβαση να μεταφέρει πλέον το βάρος της συζήτησης από την ίδια την αγορά της λιμουζίνας και το κόστος της, στο ποιος και για ποιο λόγο επέλεξε να διαρρεύσει το σχετικό αίτημα από τη Βουλή.

 

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