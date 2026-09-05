Φυτιρής για Κυπριακό: «Δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες, αλλά δεν εγκαταλείπουμε»

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση συνεχίζουν με επιμονή την προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

Όπως είπε, στόχος είναι μια λύση που θα τερματίζει την κατοχή και τη διαίρεση, θα επανενώνει την πατρίδα και τον λαό και θα δημιουργεί πραγματικές συνθήκες ειρήνης, ελευθερίας και ασφάλειας για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου.

Υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες. Αλλά δεν έχουμε ούτε το ιστορικό ούτε το ηθικό δικαίωμα να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια», ανέφερε ο Υπουργός.

Τόνισε παράλληλα ότι «το 1974 δεν μπορεί να είναι το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας της Λύσης».

Μιλώντας για τις συνέπειες της κατοχής, ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από το 1974 και πως για πολλούς πρόσφυγες η πόρτα της επιστροφής δεν άνοιξε ποτέ.

Όπως ανέφερε, μια ολόκληρη γενιά Λυσιωτών έφυγε από τη ζωή περιμένοντας την επιστροφή, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο χρέος είναι να μην επιτραπεί στον χρόνο «να μετατρέψει την αδικία σε μόνιμη κανονικότητα».

«Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ύστερα από μισό αιώνα κατοχής. Όχι να ξεχάσουμε απλώς ένα γεγονός, αλλά να συνηθίσουμε μια κατάσταση που δεν πρέπει ποτέ να θεωρηθεί φυσιολογική», ανέφερε.

Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη και ότι συμπατριώτες μας εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα να ζουν ελεύθερα στον τόπο όπου γεννήθηκαν.

Υπογράμμισε ακόμη ότι «κανένα ημερολόγιο, καμία παρέλευση δεκαετιών και κανένα τετελεσμένο δεν μπορούν να καταστήσουν αποδεκτή αυτή την απαράδεκτη κατάσταση».

Ο κ. Φυτιρής, αναφέρθηκε και στη δική του καταγωγή από τη Λύση, από την πλευρά της μητέρας του.

Όπως είπε, για έναν πρόσφυγα η πατρίδα δεν αποτελεί απλώς μια γεωγραφική αναφορά στον χάρτη, αλλά είναι η αυλή, η εκκλησία, το σχολείο και το σπίτι των γονιών και των παππούδων του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νεολαία της Λύσης, τονίζοντας ότι τα παιδιά και τα εγγόνια των προσφύγων και των ηρώων της Λύσης μπορεί να μην έζησαν ποτέ στον τόπο καταγωγής τους, ωστόσο «η Λύση είναι και δική τους».

Σημείωσε πως όταν ένας νέος άνθρωπος δηλώνει ότι κατάγεται από τη Λύση, χωρίς να έχει μπορέσει ποτέ να ζήσει εκεί, αποδεικνύει ότι «η κατοχή μπορεί να ελέγχει προσωρινά έναν τόπο, αλλά δεν μπορεί να κατακτήσει τη μνήμη και την ταυτότητα ενός λαού».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στον συμβολισμό της Λύσης ως γενέτειρας του Γρηγόρη Αυξεντίου και στη συμβολή της κοινότητας στους αγώνες της Κύπρου.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ευχή μια μελλοντική «Ημέρα Μνήμης Λύσης» να πραγματοποιηθεί στην ίδια τη Λύση, σημειώνοντας ότι τότε η μνήμη δεν θα αφορά μόνο όσα χάθηκαν, αλλά και όσα θα έχουν ξαναβρεθεί.

«Να μη συνηθίσουμε την κατοχή και να μην τη θεωρήσουμε ως κανονικότητα», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να παραδοθεί στις επόμενες γενιές όχι μόνο η ανάμνηση της Λύσης, αλλά και η πίστη ότι η ιστορία της «δεν τελείωσε το 1974».

Ο κ. Φυτιρής ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του με το μήνυμα ότι η Λύση «δεν είναι μια ανάμνηση αλλά ένας τόπος που περιμένει τους ανθρώπους του».