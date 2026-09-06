Θλίψη στα Πράμαντα Τζουμέρκων για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου: «Βγες να με δεις από τον ουρανό...» έλεγε στη γιαγιά του όταν πετούσε πάνω από την Ήπειρο

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία των Πραμάντων, τόπο καταγωγής της μητέρας του άτυχου σμηναγού, με τον ίδιο να διατηρεί στενούς δεσμούς με την περιοχή από τα παιδικά του χρόνια.

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέτρου με μια συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας προς την οικογένειά του.

«Δημήτρη μου… Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βαΐτσης συγκλονισμένος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ λέγοντας πως: «Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό...».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας, μίλησε για θρήνο σε όλη την περιοχή.

«Ήταν ένας άγγελος..., όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή...» υπογράμμισε και αποκάλυψε ακόμη μια θλιβερή πτυχή της τραγωδίας.

Ο σμηναγός, το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά Ιωαννίνων όπου ζουν οι γονείς του, επρόκειτο να βαφτίσει την 5 μηνών κορούλα του.

Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II, που σημειώθηκε χθες.

Το μαχητικό αεροσκάφος, της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, κατέπεσε στις 14:55, περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών.

Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια των δύο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα