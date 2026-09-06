Μια νέα περίοδος ξεκινά για 3 ζώδια και η αλλαγή γίνεται πιο έντονη

Η Μαύρη Σελήνη (ή αλλιώς Λίλιθ – είναι η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, δηλαδή η πλευρά που δεν βλέπουμε) βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες της στον Τοξότη και η επιρροή της μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τη δύναμή μας χωρίς να αναζητάμε συνεχώς την έγκριση των άλλων. Όσα έχουμε περάσει το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην ήταν πάντα εύκολα, όμως μας έδωσαν σημαντικά μαθήματα. Και τώρα ξέρουμε καλύτερα τι θέλουμε και τι δεν πρόκειται να ανεχτούμε ξανά.

Για τρία ζώδια, αυτή η αλλαγή γίνεται ακόμη πιο έντονη.

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, η άμεση πορεία της Μαύρης Σελήνης σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας φάσης. Η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει και μαζί της αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε τις απόψεις των άλλων.

Αν μέχρι τώρα σας απασχολούσε αρκετά το πώς σας βλέπουν οι γύρω σας, αυτή η περίοδος σας βοηθά να το αφήσετε πίσω. Δεν σημαίνει ότι αλλάζετε χαρακτήρα ή ότι γίνεστε ξαφνικά αδιάφοροι. Απλώς καταλαβαίνετε πως δεν χρειάζεται να προσαρμόζετε κάθε σας απόφαση στις προσδοκίες των άλλων.

Ξέρετε πλέον τι θέλετε και είστε έτοιμοι να το ακολουθήσετε.

Η ενέργεια της Μαύρης Σελήνης ενισχύει αυτή την ανάγκη για ανεξαρτησία και σας θυμίζει πως τα χαρακτηριστικά που κάποτε θεωρούσατε αδυναμίες μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μέρος της δύναμής σας. Η ευαισθησία και το συναίσθημα δεν σας κάνουν λιγότερο δυνατούς. Αντίθετα, σας βοηθούν να καταλαβαίνετε καλύτερα τον εαυτό σας και τους ανθρώπους γύρω σας.

Από τις 5 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ο Καρκίνος δείχνει πιο σίγουρος, πιο αποφασιστικός και πολύ λιγότερο διαθέσιμος να απολογείται για αυτό που είναι.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως έχει περάσει αρκετές δοκιμασίες και πλέον μπορεί να δει πιο καθαρά τι του άφησαν όλες αυτές οι εμπειρίες. Δεν ήταν πάντα εύκολες, όμως κάθε δυσκολία φαίνεται πως είχε κάτι να του μάθει.

Τώρα έχετε μαζί σας αυτή τη γνώση και είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας.

Η περίοδος αυτή σας καλεί να εμπιστευτείτε περισσότερο το ένστικτο και την κρίση σας. Δεν χρειάζεται να περιμένετε κάποιον άλλο να σας δείξει τον δρόμο. Αν υπάρχει κάτι που θέλετε πραγματικά, είναι η στιγμή να κάνετε εσείς την πρώτη κίνηση.

Η αυτοπεποίθηση που χτίσατε μέσα από τις προηγούμενες εμπειρίες σας γίνεται τώρα ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ξέρετε τι μπορείτε να καταφέρετε και δεν φοβάστε να το κυνηγήσετε.

Η 5η Σεπτεμβρίου μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα προσωπικό σημείο επανεκκίνησης. Αν υπάρχει ένα σχέδιο που έχετε αφήσει στην άκρη ή ένας στόχος που συνεχίζετε να σκέφτεστε, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να του δώσετε ξανά χώρο.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες υπενθυμίσεις για το πόσο σημαντικό είναι να παραμένει ο εαυτός του. Η συγκεκριμένη ημέρα, όμως, έρχεται να του το θυμίσει ακόμη πιο έντονα.

Δεν χρειάζεται να ακολουθείτε την πλειοψηφία ούτε να αλλάζετε συμπεριφορά για να ταιριάξετε σε μια ομάδα. Η διαφορετικότητά σας είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σας και αυτή την περίοδο γίνεται ακόμη πιο εμφανές.

Η ενέργεια της Μαύρης Σελήνης ενισχύει την ανάγκη για ελευθερία και αυθεντικότητα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποδείξετε κάτι στους άλλους, αλλά να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και τις επιθυμίες σας.

Όταν σταματάτε να προσπαθείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εσάς, ανοίγει ο δρόμος για περισσότερη χαρά και ουσιαστική ελευθερία. Η πρωτοτυπία σας είναι το δυνατό σας σημείο και τώρα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Η 5η Σεπτεμβρίου σας βρίσκει πιο δυνατούς και πιο αποφασισμένους να κινηθείτε με τους δικούς σας κανόνες. Και αυτή τη φορά, δεν υπάρχει λόγος να κοιτάξετε πίσω.

ΠΗΓΗ: marieclaire.gr