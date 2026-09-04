Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα - Ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα - Ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός

 04.09.2026 - 23:16
Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα - Ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (4/9) στην Κάσο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία γυναίκα έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο σύζυγός της, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, «η γυναίκα ήταν Ελληνίδα τουρίστρια και είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μετά την άφιξή της η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, λιμενικοί και πολίτες έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσουν. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος 75χρονης Ερατώς: Τι έδειξε η νεκροτομή - Αναμένονται νέες εξετάσεις
Ιός του Δυτικού Νείλου: Σε αυξημένη εγρήγορση το Υπουργείο Υγείας – Οι οδηγίες μετά τον πρώτο θάνατο
Καταδίωξη-θρίλερ στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί, συγκρούσεις και δύο συλλήψεις – 7 μέρες στο κελί
Νέος ξυλοδαρμός δεσμοφύλακα στις Κεντρικές Φυλακές - Δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες
Παραλίγο τραγωδία στον Πωμό: 55χρονος τουρίστας έπεσε στη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις του
Φίδι βγήκε για «ψώνια» σε σούπερ μάρκετ – Δείτε εικόνες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από το Τορίνο στην Λάρνακα: Ανακοινώθηκε ο Παλεάρι!

 04.09.2026 - 22:46
Επόμενο άρθρο

Στην πιο απρόβλεπτη φάση του ο πόλεμος μετά το αιφνίδιο χτύπημα των Ρώσων στην «καρδιά» του Κιέβου: Γιατί ο Πούτιν επιλέγει τώρα την κλιμάκωση

 04.09.2026 - 23:41
ΠτΔ: «Έργα 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο το 2027»

ΠτΔ: «Έργα 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο το 2027»

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε απόψε τις κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου να ωριμάσουν έργα ώστε να εγκριθούν από την Κυβέρνηση το 2027 όταν και θα διατεθεί ποσό 3,5 δις ευρώ για υλοποίηση τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Έργα 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο το 2027»

ΠτΔ: «Έργα 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο το 2027»

  •  04.09.2026 - 19:00
Χριστοδουλίδης στέλνει μήνυμα στον Γκουτέρες: «Να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη» - Τι ζητά για το Κυπριακό

Χριστοδουλίδης στέλνει μήνυμα στον Γκουτέρες: «Να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη» - Τι ζητά για το Κυπριακό

  •  04.09.2026 - 13:17
Κεντρικές φυλακές: Κρατούμενη κατήγγειλε δεσμοφύλακα για σεξουαλική παρενόχληση - Δείτε βίντεο

Κεντρικές φυλακές: Κρατούμενη κατήγγειλε δεσμοφύλακα για σεξουαλική παρενόχληση - Δείτε βίντεο

  •  04.09.2026 - 21:26
Παραλίγο τραγωδία στον Πωμό: 55χρονος τουρίστας έπεσε στη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις του

Παραλίγο τραγωδία στον Πωμό: 55χρονος τουρίστας έπεσε στη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις του

  •  04.09.2026 - 14:04
Πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο: Συναγερμός για τα περιστατικά

Πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο: Συναγερμός για τα περιστατικά

  •  04.09.2026 - 11:58
Νέα απάτη: Πάτησαν «send» και άρπαξαν €38.650 - Παρίσταναν συνεργάτιδα εταιρεία

Νέα απάτη: Πάτησαν «send» και άρπαξαν €38.650 - Παρίσταναν συνεργάτιδα εταιρεία

  •  04.09.2026 - 19:43
Καταδίωξη-θρίλερ στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί, συγκρούσεις και δύο συλλήψεις – 7 μέρες στο κελί

Καταδίωξη-θρίλερ στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί, συγκρούσεις και δύο συλλήψεις – 7 μέρες στο κελί

  •  04.09.2026 - 14:57
Θάνατος 75χρονης Ερατώς: Τι έδειξε η νεκροτομή - Αναμένονται νέες εξετάσεις

Θάνατος 75χρονης Ερατώς: Τι έδειξε η νεκροτομή - Αναμένονται νέες εξετάσεις

  •  04.09.2026 - 16:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα