Από τη ζέστη στις καταιγίδες: Πού αναμένονται βροχές και χαλάζι αύριο - Αναλυτικα η πρόγνωση

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και το εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο το απόγευμα στα προσήνεμα θα είναι παροδικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο και θα επανέλθει σε επίπεδα πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ