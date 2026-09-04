Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπό τη ζέστη στις καταιγίδες: Πού αναμένονται βροχές και χαλάζι αύριο - Αναλυτικα η πρόγνωση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τη ζέστη στις καταιγίδες: Πού αναμένονται βροχές και χαλάζι αύριο - Αναλυτικα η πρόγνωση

 04.09.2026 - 22:16
Από τη ζέστη στις καταιγίδες: Πού αναμένονται βροχές και χαλάζι αύριο - Αναλυτικα η πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ η ασταθής αέρια μάζα που επηρεάζει το νησί υποχωρεί από την Κυριακή.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και το εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο το απόγευμα στα προσήνεμα θα είναι παροδικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο και θα επανέλθει σε επίπεδα πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος 75χρονης Ερατώς: Τι έδειξε η νεκροτομή - Αναμένονται νέες εξετάσεις
Ιός του Δυτικού Νείλου: Σε αυξημένη εγρήγορση το Υπουργείο Υγείας – Οι οδηγίες μετά τον πρώτο θάνατο
Καταδίωξη-θρίλερ στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί, συγκρούσεις και δύο συλλήψεις – 7 μέρες στο κελί
Νέος ξυλοδαρμός δεσμοφύλακα στις Κεντρικές Φυλακές - Δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες
Παραλίγο τραγωδία στον Πωμό: 55χρονος τουρίστας έπεσε στη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις του
Φίδι βγήκε για «ψώνια» σε σούπερ μάρκετ – Δείτε εικόνες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα πλήξει πολύ σύντομα το «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν

 04.09.2026 - 22:10
Επόμενο άρθρο

Από το Τορίνο στην Λάρνακα: Ανακοινώθηκε ο Παλεάρι!

 04.09.2026 - 22:46
ΠτΔ: «Έργα 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο το 2027»

ΠτΔ: «Έργα 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο το 2027»

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε απόψε τις κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου να ωριμάσουν έργα ώστε να εγκριθούν από την Κυβέρνηση το 2027 όταν και θα διατεθεί ποσό 3,5 δις ευρώ για υλοποίηση τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Έργα 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο το 2027»

ΠτΔ: «Έργα 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο το 2027»

  •  04.09.2026 - 19:00
Χριστοδουλίδης στέλνει μήνυμα στον Γκουτέρες: «Να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη» - Τι ζητά για το Κυπριακό

Χριστοδουλίδης στέλνει μήνυμα στον Γκουτέρες: «Να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη» - Τι ζητά για το Κυπριακό

  •  04.09.2026 - 13:17
Κεντρικές φυλακές: Κρατούμενη κατήγγειλε δεσμοφύλακα για σεξουαλική παρενόχληση - Δείτε βίντεο

Κεντρικές φυλακές: Κρατούμενη κατήγγειλε δεσμοφύλακα για σεξουαλική παρενόχληση - Δείτε βίντεο

  •  04.09.2026 - 21:26
Παραλίγο τραγωδία στον Πωμό: 55χρονος τουρίστας έπεσε στη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις του

Παραλίγο τραγωδία στον Πωμό: 55χρονος τουρίστας έπεσε στη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις του

  •  04.09.2026 - 14:04
Πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο: Συναγερμός για τα περιστατικά

Πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο: Συναγερμός για τα περιστατικά

  •  04.09.2026 - 11:58
Νέα απάτη: Πάτησαν «send» και άρπαξαν €38.650 - Παρίσταναν συνεργάτιδα εταιρεία

Νέα απάτη: Πάτησαν «send» και άρπαξαν €38.650 - Παρίσταναν συνεργάτιδα εταιρεία

  •  04.09.2026 - 19:43
Καταδίωξη-θρίλερ στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί, συγκρούσεις και δύο συλλήψεις – 7 μέρες στο κελί

Καταδίωξη-θρίλερ στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί, συγκρούσεις και δύο συλλήψεις – 7 μέρες στο κελί

  •  04.09.2026 - 14:57
Θάνατος 75χρονης Ερατώς: Τι έδειξε η νεκροτομή - Αναμένονται νέες εξετάσεις

Θάνατος 75χρονης Ερατώς: Τι έδειξε η νεκροτομή - Αναμένονται νέες εξετάσεις

  •  04.09.2026 - 16:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα