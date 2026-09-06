Συμβόλαια θανάτου στην Κύπρο: Παραμένουν υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι

Οι τρεις ύποπτοι παρουσιάστηκαν εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο συνεδρίασε στη Λάρνακα και αποφάσισε την ανανέωση του διατάγματος κράτησης των τριών υπόπτων για περίοδο οκτώ ημερών.

Στη σύλληψη των τριών προσώπων στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση είχε οδηγήσει η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας Κύπρου, σε συνεργασία με τις Αρχές της Δανίας και τη Europol.

Οπως είχε ανακοινώσει η Αστυνομία, «μετά τη λήψη πληροφοριών μέσω Europol για σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο έναντι αμοιβής, η Αστυνομία Κύπρου ενεργοποίησε αμέσως επιχειρησιακό σχεδιασμό, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Αστυνομίας της Δανίας».

Η συντονισμένη διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων οδήγησε στην έκδοση δικαστικών ενταλμάτων και σε επιχείρηση στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ