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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτσι θα είναι οι νέες AI κάμερες που έρχονται - Τι θα «πιάνουν» στους δρόμους

 05.09.2026 - 22:14
Έτσι θα είναι οι νέες AI κάμερες που έρχονται - Τι θα «πιάνουν» στους δρόμους

Σε διαδικασία προετοιμασίας βρίσκεται η εισαγωγή καμερών τεχνητής νοημοσύνης στο οδικό δίκτυο της Κύπρου, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν περισσότερες παραβάσεις από όσες καταγράφουν σήμερα τα υφιστάμενα συστήματα φωτοεπισήμανσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OMEGA στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, οι νέες κάμερες θα μπορούν να καταγράφουν οδηγούς που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση, δεν φέρουν ζώνη ασφαλείας, αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός κρατά άλλο αντικείμενο, καταναλώνει τροφή ή καπνίζει.

Το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε γραφειοκρατικό στάδιο, ενώ η Αστυνομία καταβάλλει προσπάθειες για εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων, προκειμένου το νέο σύστημα να μπορέσει να ενταχθεί στο οδικό δίκτυο το συντομότερο δυνατό.

Όπως εξήγησε ο Υπαστυνόμος του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσος Ασιήκκης, η τεχνολογία θα είναι σε θέση να εντοπίζει συγκεκριμένες κινήσεις του οδηγού και να λαμβάνει φωτογραφικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια θα εξετάζεται από χειριστή.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρήση κινητού τηλεφώνου, θα ακολουθεί η αντίστοιχη καταγγελία, ενώ εάν πρόκειται για άλλο αντικείμενο θα μπορεί επίσης να προκύπτει παράβαση, με διαφορετικό ύψος εξωδίκου. Παράλληλα, στόχος είναι να μπορεί το σύστημα να διαπιστώνει και κατά πόσο ο οδηγός χρησιμοποιεί ζώνη ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των αλλαγών, καθώς απαιτούνται και τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, οι οποίες θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της Βουλής.

Η ενίσχυση της επιτήρησης μέσω νέων τεχνολογιών εντάσσεται στις προσπάθειες της Αστυνομίας για περιορισμό των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, με στόχο τη σημαντική μείωσή τους μέχρι το 2030.

 

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