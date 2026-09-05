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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος - Θερμή Κυριακή με 38 βαθμούς, τι δείχνει η πρόγνωση για τη νέα εβδομάδα

 05.09.2026 - 21:52
Ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος - Θερμή Κυριακή με 38 βαθμούς, τι δείχνει η πρόγνωση για τη νέα εβδομάδα

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή ενώ η ασταθής αέρια μάζα που επηρεάζει την περιοχή υποχωρεί από αύριο.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά παράλια ενώ είναι πιθανό να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ από την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση.

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