Θέλετε να απαλλαγείτε από τα κουνούπια; Δείτε ποιο αρωματικό φυτό λειτουργεί ως φυσικό απωθητικό

Πριν επιλέξετε κάποιο χημικό απωθητικό, οι ειδικοί προτείνουν μια πιο φυσική λύση, που ταυτόχρονα ομορφαίνει και μοσχομυρίζει κάθε ανοιχτό χώρο: το κόκκινο άγριο θυμάρι.

Ένα αρωματικό φυτό με διπλή δράση

Το κόκκινο άγριο θυμάρι ή αλλιώς Thymus serpyllum τραβά εύκολα την προσοχή, αφού έχει πυκνή βλάστηση από μωβ-κόκκινα άνθη. Το βασικό του «όπλο», όμως, απέναντι στα κουνούπια είναι το άρωμά του. Οι γήινες, δροσερές και ελαφρώς λεμονάτες νότες του λειτουργούν ως φυσικό απωθητικό για τα έντομα, τα οποία αποφεύγουν περιοχές με έντονες οσμές αυτού του τύπου.

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Η περίοδος μέχρι το τέλος του Μαρτίου θεωρείται ιδανική για τη φύτευσή του. Ο λόγος είναι απλός: το φυτό χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί πριν από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργεί αποτελεσματικότερο «φυσικό φράγμα» κατά των κουνουπιών.

Πώς να το φυτέψετε και να το φροντίσετε

Για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προτιμήστε να φυτέψετε το κόκκινο άγριο θυμάρι σε μικρότερες ομάδες, ώστε τα φυτά να απλωθούν και να ενώνονται μεταξύ τους. Το ιδανικό βάθος φύτευσης είναι περίπου 2,5-4 εκατοστά, με απόσταση 30-45 εκατοστών μεταξύ κάθε φυτού. Αυτή η απόσταση επιτρέπει στο βότανο να εξαπλωθεί και να γεμίσει τα κενά, δημιουργώντας μια ενιαία, πυκνή επιφάνεια ζωηρών ανθών.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του κόκκινου άγριου θυμαριού είναι ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Πρόκειται για ένα βότανο που είναι ανθεκτικό στην ξηρασία, ενώ χρειάζεται ελάχιστο πότισμα και κλάδεμα.

Ενώ το κόκκινο άγριο θυμάρι είναι ένα εξαιρετικό φυτό απωθητικό κουνουπιών από μόνο του, μπορείτε να βελτιώσετε περαιτέρω την αποτελεσματικότητά του, φυτεύοντας άλλα φυτά που έχουν εντομοαπωθητικές ιδιότητες, όπως λεμονόχορτο, σιτρονέλα και λεβάντα. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί μια πιο ισχυρή «ασπίδα» απέναντι στα έντομα.

Το κλειδί της επιτυχίας, όμως, βρίσκεται στην στρατηγική του τοποθέτηση. Γι’ αυτό, φυτέψτε το κοντά στην τραπεζαρίας του εξωτερικού χώρου, γύρω από τα μονοπάτια ή στην είσοδο, διασφαλίζοντας ότι το άρωμα που απωθεί τα κουνούπια περιβάλλει τους καλεσμένους σας και δημιουργεί ένα φράγμα ενάντια στα έντομα.

Συμπέρασμα

Το κόκκινο άγριο θυμάρι αποτελεί μια απλή, φυσική και οικονομική λύση για όσους θέλουν να απολαμβάνουν τον εξωτερικό τους χώρο ανέμελοι. Με ελάχιστη φροντίδα και σωστή φύτευση την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να μετατρέψει τον κήπο ή το μπαλκόνι σας σε ένα πραγματικό καταφύγιο χαλάρωσης, χωρίς κουνούπια.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr