Κυπριακό: Αναβλήθηκε η κάθοδος της Ολγκίν στην Κύπρο για λόγους υγείας

Στο μεταξύ για την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, έχει καθοριστεί η διμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Εξέφρασε εκ νέου ετοιμότητα για να προχωρήσει η διαδικασία στο Κυπριακό, καθώς και την ελπίδα να επιδειχθεί η ίδια πολιτική βούληση και θετική ανταπόκριση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ευελπιστούμε, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ότι το έγγραφο συγκλίσεων θα είναι έτοιμο το συντομότερο για να δοθεί στις δύο πλευρές στην Κύπρο και στις εγγυήτριες δυνάμεις. Υποδεικνύοντας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό κεκτημένο, ο Πρόεδρος τόνισε ότι στη βάση αυτού του εγγράφου, θα μπορούσε να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας να ανακοινωθεί και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επί των αποκλίσεων.

Πηγή: ΡΙΚ