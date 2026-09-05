Οδηγός φορτηγού στην Τουρκία ξέχασε την καρότσα ανοιχτή και γκρέμισε πινακίδα στον δρόμο, δείτε βίντεο

Τηλεφώνημα ΠτΔ στη νέα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ - Τι συμφώνησαν
Τηλεφωνική επικοινωνία με τη νέα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό της περιοχής Μποζμπουρούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού είχε προηγουμένως αδειάσει το φορτίο του σε επιχείρηση, ωστόσο φέρεται να ξέχασε να κλείσει την καρότσα πριν συνεχίσει την πορεία του.
Από τη σφοδρή πρόσκρουση η μεταλλική κατασκευή αποκολλήθηκε από τη βάση της και κατέρρευσε, ενώ τμήματά της διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.
Άλλοι οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, καθώς τα συντρίμμια της κατεστραμμένης πινακίδας είχαν πέσει στο δρόμο, προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.
#Denizli'de yükü boşalttıktan sonra açık unuttuğu dorse ile yolda seyir eden tır EDS direğine çarparak devirdi. pic.twitter.com/q91iGptAXv— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) September 5, 2026
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