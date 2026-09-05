ASAP Rocky και Ριάνα: Η κόρη τους έκανε το δεύτερό της εξώφυλλο για περιοδικό πριν ακόμα γίνει ενός έτους

Η Ρόκι, που γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2025, πόζαρε στην αγκαλιά του πατέρα της για το εξώφυλλο του τρέχοντος τεύχους του W Magazine China, χαμογελώντας και φορώντας ένα τζιν σύνολο.

Ο ράπερ κινήθηκε στο ίδιο στιλιστικό ύφος, φορώντας τζιν παντελόνι, μπλε πουκάμισο και ένα λευκό T-shirt, ενώ για τις ανάγκες της φωτογράφισης είχε ροζ μαλλιά.

Δείτε το εξώφυλλο