Υπουργός Παιδείας: Τι λέει για το χάος στα σχολικά λεωφορεία

Σε δηλώσεις της στη Λεμεσό, με αφορμή τις ακυρώσεις σχολικών δρομολογίων από την ανάδοχο εταιρεία, στη Λάρνακα, λόγω παραβατικών συμπεριφορών, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε πως «αυτό που ενοχλεί είναι ότι, για χάρη 2, 3 ή 10 περιπτώσεων, αμαυρώνεται το όνομα όλων των παιδιών μας».

«Είναι περίπου 25 χιλιάδες τα παιδιά που κυκλοφορούν με τα λεωφορεία και ενθαρρύνουμε συνέχεια, κι εμείς και οι Σύνδεσμοι Γονέων, να χρησιμοποιούν τα παιδιά λεωφορείο», είπε και πρόσθεσε πως «αυτή είναι η λύση για πολλά προβλήματα και για τους γονείς αλλά και για το περιβάλλον».

Εκφράζοντας τη λύπη τους που «δεν έχουν ακόμη εξευρεθεί τρόποι να εντοπίζονται αυτά τα παιδιά και να μπαίνουν οι τιμωρίες που χρειάζεται», υπέδειξε πως το θέμα έχει συζητηθεί και η ίδια βρίσκεται σε διαβούλευση με την Υπουργό Μεταφορών «για να βρούμε τις καταλληλότερες λύσεις».

Δεν είναι λύση να σταματούν τα δρομολόγια, δεν είναι λύση να τιμωρούνται όλα τα άλλα παιδιά εξαιτίας ενός ή δυο ταραξιών, συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος, δήλωσε ότι «οι κάμερες είναι μια λύση, το να έχουμε καλύτερο έλεγχο μέσα στα λεωφορεία και βεβαίως το να έχουμε τιμωρία». «Όπου δοκιμάστηκε η τιμωρία ήταν αποτελεσματική, καθώς ενημερώνονται οι γονείς, έρχονται πολλές φορές πληρώνουν και τις ζημιές και εκεί έχουμε αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Η Υπουργός Παιδείας απάντησε και σε ερωτήσεις για την αποχή μαθητών και μαθητριών, από τα μαθήματα τους, σε σχέση με τα κλιματιστικά και την απαγόρευση κοντών παντελονιών.

«Να πω ξεκάθαρα ότι δεν λύνονται προβλήματα με το να μένουν έξω από τις τάξεις τα παιδιά. Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί έτσι να λυθεί», τόνισε η κ. Μιχαηλίδου, υποδεικνύοντας ότι «τα προβλήματα λύνονται με τη σωστή ενημέρωση, την ενημέρωση των γονιών, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των ίδιων των παιδιών».

Ανέφερε ότι, για το θέμα των κοντών παντελονιών, υπάρχει συγκεκριμένη εγκύκλιος, η οποία δίνει την ευχέρεια στους μαθητές να φοράνε κοντά παντελόνια «εάν το συζητήσουν με το σχολείο τους, με τη διεύθυνση του σχολείου και τους γονείς και άρα είναι μια απόφαση που την αποφασίσαμε αποκεντρωμένα για τη σχολική μονάδα».

Όσον αφορά στα κλιματιστικά, δήλωσε πως, ενώ η προηγούμενη Κυβέρνηση ανέφερε ότι δεν θα μπουν κλιματιστικά στα σχολεία «μόλις αναλάβαμε, έχουμε αμέσως θέσει το θέμα σε προτεραιότητα και προχωρούμε σταδιακά, μέσα από πολλά προβλήματα»

Υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες με τις συμβάσεις και τις προσφορές είναι χρονοβόρες, ως επίσης και η ηλεκτρολογική αναβάθμιση των κτιρίων, ώστε να μπορούν να δεχθούν τα συστήματα κλιματισμού. «Δεν κάνουμε απλά εγκατάσταση, κάνουμε ολόκληρη αναδόμηση του δικτύου» είπε και διαβεβαίωσε πως «θα έχουμε κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία».

Κάλεσε όλους «να σταματήσουμε να το χρησιμοποιούμε, να το εκμεταλλευόμαστε και να το εργαλειοποιούμε (το θέμα), από τη στιγμή που είναι θέμα χρόνου» και υπενθύμισε πως ήδη το 90% των λυκείων και το 70% των γυμνασίων διαθέτουν λειτουργικά κλιματιστικά.

«Είναι τα στοιχεία που μας δίνουν οι ίδιες οι Σχολικές Εφορείες, αλλά τα διαπιστώνουμε και από τα δικά μας δεδομένα με τα σχολεία και φέτος θα είναι η χρονιά που θα προχωρήσουν και τα δημοτικά», πρόσθεσε και τόνισε πως «θέλουμε πάνω από όλα να είναι η ασφάλεια στο θέμα των κλιματιστικών και όχι τα χρονοδιαγράμματα που θέτουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ