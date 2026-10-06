Εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το πρόγραμμα AGILE για ταχύτερη αμυντική καινοτομία

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή ταχείας και στοχευμένης στήριξης κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων καινοτόμων νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη αναδυόμενων και ανατρεπτικών αμυντικών προϊόντων. Το νομοθετικό ψήφισμα αφορά Κανονισμό που θα τροποποιήσει επίσης τους κανονισμούς για την πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη και άλλες συναφείς ρυθμίσεις.

Το AGILE προβλέπεται να λειτουργήσει από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, με ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλι 115 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι, σύμφωνα με το κείμενο, η στήριξη της ικανότητας ταχείας καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αναδυόμενα και ανατρεπτικά αμυντικά προϊόντα να μπορούν να παραδίδονται ταχύτερα για την κάλυψη αναγκών των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών και των συνδεδεμένων τρίτων χωρών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το κείμενο αναφέρεται σε τεχνολογικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικές τεχνολογίες, η ρομποτική, ο κυβερνοχώρος και το διάστημα. Περιλαμβάνει επίσης μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα, λογισμικό, αισθητήρες, συστήματα επικοινωνίας και τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να επιταχύνει τους κύκλους ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, ώστε λύσεις με υψηλές ανατρεπτικές δυνατότητες να μπορούν να καταστούν έτοιμες προς χρήση από τους τελικούς χρήστες μέσα σε διάστημα ενός έως τριών ετών. Προβλέπεται επίσης, όπου χρειάζεται, η ενσωμάτωση μέτρων κυβερνοασφάλειας και κυβερνοανθεκτικότητας.

Μεταξύ των επιλέξιμων δράσεων είναι η ταχεία ανάπτυξη αναδυόμενων και ανατρεπτικών αμυντικών προϊόντων, περιλαμβανομένης της προσαρμογής μη στρατιωτικών τεχνολογιών διπλής χρήσης για αμυντικούς σκοπούς. Προβλέπεται επίσης στήριξη για την υιοθέτηση των νέων προϊόντων από την αγορά, μεταξύ άλλων μέσω δοκιμών και επιδείξεων στο πεδίο με συμμετοχή και ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες.

Οι δράσεις μπορούν ακόμη να περιλαμβάνουν δοκιμές και πειραματισμούς σε ρεαλιστικές επιχειρησιακές συνθήκες, με στόχο την αξιολόγηση και περαιτέρω προσαρμογή των τεχνολογικών λύσεων. Προβλέπεται ταχεία πρόσβαση, όπου είναι δυνατό, σε εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού στην ΕΕ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη τρίτη χώρα. Ως συνδεδεμένες τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και η Ουκρανία.

Για την Ουκρανία προβλέπεται ότι δεν θα απαιτείται οικονομική συνεισφορά προκειμένου να συνδεθεί με το πρόγραμμα, ενώ οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής της θα καθοριστούν στις σχετικές συμφωνίες σύνδεσης.

Για τη χρηματοδότηση τίθενται παράλληλα περιορισμοί που συνδέονται με την ασφάλεια και τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Το κείμενο προβλέπει ότι οι επιλέξιμες οντότητες θα πρέπει κατά κανόνα να είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ ή σε συνδεδεμένες τρίτες χώρες και να μην ελέγχονται από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή από οντότητες αυτών.

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις για προϊόντα και τεχνολογίες των οποίων η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Εξαιρούνται επίσης δράσεις για την ανάπτυξη φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο στις αποφάσεις επιλογής και εμπλοκής κατά επιθέσεων εναντίον ανθρώπων, καθώς και δράσεις που σχετίζονται με πυρομαχικά διασποράς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ