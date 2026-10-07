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ΔΙΕΘΝΗ

Αναστάτωση: Πούμα κυκλοφορεί ελεύθερο κοντά στο αεροδρόμιο του Μονάχου - Το ψάχνουν με drones και ελικόπτερο

 07.10.2026 - 23:47
Αναστάτωση: Πούμα κυκλοφορεί ελεύθερο κοντά στο αεροδρόμιο του Μονάχου - Το ψάχνουν με drones και ελικόπτερο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βαυαρία, καθώς ένα μεγάλο αιλουροειδές, που ενδέχεται να είναι πούμα, φέρεται να κυκλοφορεί κοντά στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με drones και ελικόπτερο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να εντοπίσει το ζώο.

Η πρώτη αναφορά έγινε στην περιοχή Notzinger Moos, στον δήμο Oberding, στην περιοχή του Έρντινγκ. Ένας κυνηγός φέρεται να εντόπισε το ζώο με συσκευή νυχτερινής όρασης και κατέγραψε εικόνες, οι οποίες στη συνέχεια εξετάστηκαν από ειδικό. Η πρώτη επιστημονική εκτίμηση ήταν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για πούμα.

Μετά την αναφορά, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνες στην ευρύτερη δασική περιοχή, χρησιμοποιώντας αστυνομικό ελικόπτερο και drones. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί ίχνη που να επιβεβαιώνουν την παρουσία του ζώου.

Οι Αρχές σχεδιάζουν να συνεχίσουν την αναζήτηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη χρήση drone με θερμική κάμερα, κυρίως στην περιοχή όπου έγινε η αρχική παρατήρηση. Παράλληλα, εξετάζεται το διαθέσιμο οπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη βεβαιότητα ποιο ζώο καταγράφηκε.

Οι τοπικές Αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που εντοπίσουν το ζώο, να μην το πλησιάσουν και να ενημερώσουν άμεσα την Αστυνομία.

Παράλληλα, συστήνεται τα σκυλιά να παραμένουν δεμένα στις βόλτες, ενώ τα μικρά παιδιά να μην βρίσκονται χωρίς επίβλεψη σε εξωτερικούς χώρους. Οι Αρχές πάντως υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.

 

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο από πού προήλθε το ζώο ή αν υπάρχει ιδιοκτήτης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη ότι πρόκειται πράγματι για πούμα.

Πηγή: protothema.gr

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