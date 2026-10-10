Ναταλία Γερμανού: Η συγκινητική ανάρτηση και η αφιέρωση στο πλατό για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Είμαι έτοιμος για συνομιλίες ακόμα και αύριο - Δεν εγκαταλείπουμε την επιστροφή της Μόρφου»
Την ετοιμότητά του για να παρακαθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμα και αύριο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην 46η αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου στον Αστρομερίτη, το βράδυ του Σαββάτου. Τόνισε, δε, ότι δεν πρόκειται να διολισθήσει σε ενέργειες για τη δημιουργία πρόσκαιρης κινητικότητας, ενώ ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να κάνει υποχωρήσεις μόνο σε κάποια σημεία που υπηρετούν τον στόχο μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.