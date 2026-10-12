Αννίτα Δημητρίου: Η απόφαση για απόσυρση και η απάντηση για «στημένα παιχνίδια» και «κόλπα κάτω από το τραπέζι» (VIDEO)

Η κ. Δημητρίου μίλησε για όλα στην εκπομπή του Σίγμα Πρωτοσέλιδο με φόντο τα όσα διαδραματίστηκαν στον ΔΗΣΥ το τελευταίο διάστημα. Αναφέρθηκε στους λόγους που την οδήγησαν να αποσύρει την υποψηφιότητα της για το χρίσμα, ξεκαθάρισε πώς ήταν αποκλειστικά δική της απόφαση, μίλησε για την ενότητα του κόμματος, για τους «ψίθυρους», απάντησε στο εάν ζήτησε από τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη να αποσυρθούν ενώ ρωτήθηκε και στο τι θα πράξει ο ΔΗΣΥ σε ενδεχόμενο αποτυχίας στις Προεδρικές Εκλογές.

Ήταν μια δύσκολη η περασμένη εβδομάδα παραδέχθηκε αρχικά η κ. Δημητρίου τονίζοντας πώς έπρεπε να ληφθούν «αποφάσεις δύσκολες αλλά αναγκαίες».

Σε ερώτηση που δέχθηκε, εάν η δική της θυσία για να αποσυρθεί για χάρη της ενότητας του κόμματος διασφαλίσει όντως την ενότητας η κ. Δημητρίου απάντησε «αυτό σε εμάς εναπόκειται. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής, όπως πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια με καθαρότητα και ειλικρίνεια και ειδικά σε τέτοιες στιγμές και ένεκα τέτοιων σημαντικών πολιτικών αποφάσεων πρέπει να είσαι ειλικρινής και με τους πολίτες για να κατανοήσουν το τι είχα εγώ στο μυαλό μου και τι είχαμε να διαχειριστούμε».

Πότε έλαβε την απόφαση της

«Όλες τις προηγούμενες των ημερών νομίζω δεν χρειαζόταν να ήσουν μέλος ή στέλεχος του ΔΗΣΥ για να αντιληφθείς ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Την απόφαση μου η πραγματικότητα είναι ότι την είχα λάβει από την προηγούμενη το βράδυ. Το είχα πει το πρωί στο εκτελεστικό ότι θα κάνω μια επαφή με τους δύο συναδέλφους τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και τον κ. Γιώργο Παμπορίδη και βεβαίως τέθηκε, δεν ήταν προϊόν όπως το παρουσιάζουν κάποιοι μέσα από τη συζήτηση, ήταν αυτή η θέση η απόφαση εάν θέλετε η οποία θεωρώ θα ξεκλείδωνε το αδιέξοδο στο οποίο είχαμε φτάσει, και βεβαίως θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος, την τήρηση των εσωκομματικών διαδικασιών και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να πορευτεί απρόσκοπτα ο ΔΗΣΥ στη δική του πρόταση», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Βιάστηκε να δηλώσει υποψηφιότητα;

Σε ερώτηση εάν θεωρεί ότι βιάστηκε αν δηλώσει υποψηφιότητα για τις Προεδρικές η κ. Δημητρίου απάντησε «τη δεδομένη στιγμή όταν το έπραξα γιατί θεωρούσα ότι θεσμικά η Πρόεδρος του κόμματος, οφείλει σε μια εκλογική αναμέτρηση να είναι παρούσα, το θεώρησα πολύ σωστό».

Συνέχισε λέγοντας «από εκεί και έπειτα όμως συνυπολογίζοντας τη συνέχεια, όλη αυτή η κατάσταση, τη διχόνοια, την αντιπαλότητα μεταξύ των στελεχών είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα με αυτό τον τρόπο και νιώθω ότι τις επόμενες των ημερών την ανακούφιση που νιώθουν τα στελέχη γιατί η ηγεσία αυτή τη στιγμή θα είναι εκεί εγγυητής της ενότητας και για να μπορέσουμε παράλληλα να χειριστούμε την επιλογή των μελών με τις προτάσεις πολιτικής».

Το πρόβλημα για την ενότητα του ΔΗΣΥ είναι ο Πρόεδρος του κόμματος;

Σε ερώτηση εάν θεωρεί ότι το πρόβλημα για την ενότητα του ΔΗΣΥ, είναι ο Πρόεδρος του κόμματος; η κ. Δημητρίου είπε «Όχι στην προκειμένη είχαμε, να ενδιαφέρεται ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ένας πρώην υπουργός και νυν βουλευτής και η πρόεδρος του κόμματος, από τη στιγμή που εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα, και εκτιμούσα και εκτιμώ ότι έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο είτε να καταλήξουμε με μια υποψηφιότητα είτε να κοπάσει όλο αυτό που συνέβαινε, θεωρώ ότι ως πρόεδρος του κόμματος πρώτη έχω την ευθύνη όχι να μόνο να βγαίνω μπροστά όταν χρειάζεται, να κάνω και 2-3 βήματα πίσω, και αυτό είναι το οποίο έπραξα»

«Ίσως να ήταν πιο εύκολο για κάποιους ή ακόμα και για μένα να προχωρούσαμε μέχρι τέλους και ενδεχόμενα μετά να πω φταίει ο Α, Β ο Γ. Πώς όμως θα ωφελείτο ο ΔΗΣΥ; Πώς θα προχωρούσαμε μετά με βάσιμες πιθανότητες επιτυχίας στην εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας;»

Ζήτησε από Αβέρωφ και Παμπορίδη να αποσυρθούν;

Σε ερώτηση εάν ζήτησε από τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη να παραιτηθούν από τη διεκδίκηση, η κ. Δημητρίου απάντησε «δεν τους ζήτησα να παραιτηθούν, όφειλα και ρώτησα τους δύο συναδέλφους. Πρώτα είδα τον κ. Νεοφύτου και μετά είδα τον κ. Παμπορίδη και λέω οφείλω να σας ρωτήσω, πρώτη να καταθέσω τη δική μου εισήγηση δεν περίμενα να μου πουν κάτι όπως παρουσιάζεται από πολλά δημοσιεύματα εάν είναι ποτέ δυνατόν»

«Ήταν δική μου προσωπική απόφαση να αποσυρθώ»

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι «είναι τουλάχιστον άδικο να προσπαθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και πολλές φορές τρόπους εξευτελιστικούς να υποβιβάσουν ή να υποτιμήσουν μια πολιτική πράξη. Ήταν η δική μου προσωπική απόφαση σε μια δύσκολη απόφαση την οποία έθεσα ενώπιον των συναδέλφων και την αποδέχθηκαν και την επικρότησαν και οι δύο. Από εκεί και έπειτα ρώτησα εάν υπήρχε ενδεχόμενο και συζητήσαμε να έχουμε και μια άλλη απόσυρση για να καταλήξουμε με ένα υποψήφιο δεν κατέστη εφικτό οπόταν και οι δύο συμφώνησαν ότι θα τηρηθεί η εσωκομματική διαδικασία και βεβαίως και βεβαίως θα σεβαστούν το αποτέλεσμα των μελών του κόμματος»

Την ίδια ώρα και σε ερώτηση εάν είναι σίγουρο ότι ο κ. Νεοφύτου θα πάει σε εσωκομματική διαδικασία; Η κ. Δημητρίου απάντησε «ναι και ο κ. Νεοφύτου και ο κ. Παμπορίδης, συναδελφικά θα αναμετρηθούν όπως έπραξα και εγώ στο παρελθόν για παράδειγμα με τον Δημήτρη Δημητρίου, και στο τέλος θα έχουμε την επιλογή των στελεχών μας που θα τύχει σεβασμού και υποστήριξης από όλους»

Πώς απαντά στις αναφορές για «στημένα παιχνίδια» και «κόλπα κάτω από το τραπέζι»

Όσον αφορά τις εκατέρωθεν δηλώσεις που λέχθηκαν για «στημένα παιχνίδια» για «κόλπα κάτω από το τραπέζι» η κ. Δημητρίου είπε ότι «με αυτό τον τρόπο έληξε και αυτό, δεν μπορεί από τη στιγμή που η Πρόεδρος η ηγεσία θα είναι εγγυητές της ενότητας δεν μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι δεν θα τηρηθεί στο έπακρο και χωρίς ψεγάδι η διαδικασία και αυτό θα γίνει. Τι μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο, να προτάξουμε τις θέσεις πολιτικής μας, έχει προτάσεις ο ΔΗΣΥ και αυτό θέλει ο κόσμος».

Η κ. Δημητρίου είπε «αυτή τη στιγμή καλούμε εγώ και δικαίως να δώσω εξηγήσεις για όλα και με τον ίδιο τρόπο απαιτούμε και εμείς εξηγήσεις για όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα και για αυτό με σε σεβασμό στην απόφαση των μελών του κόμματος θα προχωρήσουμε στη δική μας επιλογή και στη διαμόρφωση των εισηγήσεων μας παράλληλα με τις πολιτικές θέσεις που ήδη υπάρχουν».

Η παρουσία του Φρίξου Κουλέρμου στη συνάντηση

Κληθείσα να σχολιάσει την παρουσία του Φρίξου Κουλέρμου στη συνάντηση η κ. Δημητρίου τόνισε ότι πρόκειται για «ιστορικό στέλεχος του ΔΗΣΥ τον οποίο σέβομαι απεριόριστα και βεβαίως εγώ τον κάλεσα ήταν εκεί. Κάποια άτομα και από τις προηγούμενες των ημερών είχαμε συναντηθεί ακριβώς για να βοηθήσουν στο κλίμα, δεν ήταν μόνο ο κ. Κουλέρμος ήταν και ο κ. Ονούφριος Κουλλά στη συνάντηση»

Εξήγησε ότι «θέλαμε έτσι να νιώσει άνετα και ο άλλος που θα ερχόταν εκεί ότι δεν θα τον φέρναμε για υπάρξει οποιαδήποτε διαφηλονικία, αλλά για να μπορέσουμε πραγματικά να μιλήσουμε. Δεν μίλησαν οι άνθρωποι, ενδιαφέρον είχαν ακριβώς για να δουν το τι συμβαίνει»

Η κ. Δημητρίου τόνισε «δεν θα μου υποδείξει οποιασδήποτε εάν θα συναντηθώ με ένα ιστορικό στέλεχος του ΔΗΣΥ, και θα συνεχίσω να έχω τις πόρτες του κόμματος ανοιχτές, δεν είναι μόνο τον κ. Κουλέρμο που είδα τη συγκεκριμένη ημέρα, είδα πολλούς που ενδιαφερόντουσαν και αγωνιούσαν για αυτή την κατάσταση».

Τι είχε πει στον Παμπορίδη

Την ίδια ώρα είπε «για του λόγου του αληθές οφείλω να πω ότι ο ίδιος ο κ. Παμπορίδης είχε πει από το πρωί του έκανα μια κάποια νύξη δηλαδή στη Βουλή του είπα Γιώργο μου πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω δεν είναι κατάσταση αυτή δεν ωφελεί τον κόσμο, το κόμμα, ο κόσμος μας αντιδρά και εγώ πρώτη θα κάνω αυτό το βήμα και μάλιστα προς τιμή του ο ίδιος είπε προσπάθησε να με μεταπείσει όμως του είπα ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος του είπα Γιώργο μου αυτό ήταν πριν συναντηθώ με οποιονδήποτε»

Όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Παμπορίδης ότι εάν ήταν υποψήφια μόνο η κ. Δημητρίου θα παραιτούταν από την διεκδίκηση για να αφήσει τον δρόμο στην Πρόεδρο η κ. Δημητρίου απάντησε «και τον ευχαριστώ που το είπε αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως η ευθύνη ήταν σε εμένα και θεώρησα ότι όφειλα να κάνω αυτό το βήμα».

«Ο κόσμος είναι πιο ανακουφισμένος»

Όσον αφορά την επιλογή της να αποσυρθεί από την κούρσα η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε σοφή την απόφαση της. «Το εισπράττω και από τον κόσμο, νιώθει πιο ανακουφισμένος και νιώθει ότι θα είναι εγγυητής η Πρόεδρος, η ηγεσία για να μπορέσουμε πραγματικά με ενότητα να πορευτούμε.»

«Έχουμε υποχρέωση να ακούμε το τι πιστεύουν ιστορικά στελέχη είτε φίλοι είτε συνεργάτες, εγώ το κάνω συνεχώς. Πολλές φορές κατηγορήθηκα για αυτό πόσο εξωστρεφής μπορεί να είμαι, αλλά στο τέλος της ημέρας ξεκαθαρίζω με απόλυτο τρόπο ότι την ευθύνη για αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε την έχουμε εμείς προσωπικά», τόνισε.

«Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείτε»

«Ούτε κρυμμένες ατζέντες, ούτε κρυμμένα σενάρια ούτε οτιδήποτε υπαινιγμοί και ψίθυροι που πλήττουν την αξιοπρέπεια μας, και ξέρετε η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείτε, οπότε κάποιοι από εμάς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε πορευτεί με πλήρη καθαρότητα στην πολιτική», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Όσον αφορά τους ψιθύρους που ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες η κ. Δημητρίου είπε «είναι ντροπή και για αυτούς που τα αναπαράγουν και για αυτούς που τα λένε».

«Το πιστεύω και για τον Αβέρωφ και για τον Γιώργο και για εμένα προσωπικά η έγνοια μας είναι το κόμμα να παραμείνει ενωμένο και να προχωρήσουμε σε μια δύσκολη εκλογική μάχη που ξεκίνησε ομολογουμένως και νωρίς», τόνισε.

Τι θα κάνει ο ΔΗΣΥ σε περίπτωση αποτυχίας;

Σε ερώτηση τι θα πράξει ο ΔΗΣΥ σε περίπτωση που δεν περάσει στον δεύτερο γύρο των Προεδρικών και εάν υπάρχει περίπτωση το κόμμα να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη; Η η κ. Δημητρίου είπε «δεν θα μπορούσαμε τώρα να συζητάμε εάν δεν περάσει και εάν δεν πετύχει η δική μας υποψηφιότητα γιατί θέλουμε να πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεων μας να πετύχει».

Συνέχισε λέγοντας «βεβαίως θα εργαστούμε σκληρά όπως κάναμε και άλλες φορές για να πετύχει το εκλογικό αποτέλεσμα. Από εκεί και έπειτα εάν αυτό δεν είναι εφικτό θα προσμετρήσουμε τα δεδομένα και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας»

Σε ερώτηση εάν προβλημάτισε το ενδεχόμενο ο κ. Νεοφύτου να κατέλθει ως ανεξάρτητος «βεβαίως μας προβλημάτισε, βεβαίως δεν είπε κάτι τέτοιο αλλά δεν το ξεκαθάριζε. Ξέρετε σε μια οικογένεια συμβαίνουν και αυτά, οπόταν θεωρώ ότι έπρεπε με κάποιον τρόπο να ξεκαθαρίσουν όλα όσα αιωρούντο και με αυτό τον τρόπο ξεκαθαρίζονται τα πάντα και προχωρούμε παρακάτω».

Σε ερώτηση στο ενδεχόμενο μιας αποτυχίας ποιος θα την χρεωθεί η κ. Δημητρίου απάντησε «δεν θέλουμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για μια αποτυχία»

«Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο κόσμος ότι δεν είναι στρωμένα με ροδοπέταλα οι αποφάσεις μας στην πολιτική, υπάρχουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν», τόνισε.

Η κ. Δημητρίου παραδέχθηκε πώς ήταν μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που πήρε σημειώνοντας «ναι ήταν και με κόστος προσωπικό πολλές φορές πρέπει να λάβουμε αποφάσεις που δεν έχουν να κάνουν σχέση μόνο με εμάς θα αφορούν αυτή την πολιτική παράταξη που σεβόμαστε και αγαπάμε, και πάνω από όλα το καλό του τόπου»

Το κάλεσμα στον κόσμο του ΔΗΣΥ

Καταλήγοντας η κ. Δημητρίου είπε «είμαι απόλυτα βέβαιη πως ήταν μια σωστή απόφαση που επιφέρει νηνεμία στον ΔΗΣΥ, εξαρτάται από όλα τα στελέχη να δείξουν υπευθυνότητα τη δεδομένη στιγμή. Καλώ όλους τη δεδομένη στιγμή ειδικά αυτούς που πραγματικά αγαπούν τον ΔΗΣΥ, να σταθούν δίπλα μου, δίπλα μας σε μια δοκιμασία την οποία και αυτή θα ξεπεράσουμε, δεν είναι καινούρια όλα αυτά στον ΔΗΣΥ.»

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