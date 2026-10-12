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ΔΙΕΘΝΗ

Στους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ το Νόμπελ Οικονομίας 2026

 12.10.2026 - 13:13
Στους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ το Νόμπελ Οικονομίας 2026

Με το Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμήθηκαν σήμερα Δευτέρα 12/10 οι αμερικανικής καταγωγής οικονομολόγοι Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ.

Οι δύο οικονομολόγοι βραβεύτηκαν «για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», δήλωσε η Επιτροπή των βραβείων Νόμπελ.

Ο Χολ εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Stanford της Καλιφόρνιας ενώ ο Γούντφορντ στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης.

Το βραβείο ανακοινώθηκε από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη.

«Το έργο των βραβευθέντων μας προφέρει μια σταθερή θεωρητική βάση για τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται τώρα από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο John Hassler, πρόεδρος της Επιτροπής για το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών.

«Με αυτούς, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε τους κραδασμούς στην οικονομία, όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ξαφνικές αλλαγές στην κατανάλωση των νοικοκυριών». 

Πέρυσι, τρεις ερευνητές που μελετούν την επιχειρηματική καινοτομία τιμήθηκαν με το βραβείο Οικονομικών για το έργο τους, το οποίο εξηγεί πώς τα νέα προϊόντα και οι εφευρέσεις προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και βελτιώνουν την ανθρώπινη ευημερία, ακόμη κι αν οδηγούν παλαιότερες επιχειρήσεις σε παρακμή.

Το βραβείο αυτό είναι επίσημα γνωστό ως Βραβείο Οικονομικών Επιστημών της Τράπεζας της Σουηδίας στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ. Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας το καθιέρωσε το 1968 προς τιμήν του Άλφρεντ Νόμπελ, του Σουηδού επιχειρηματία και χημικού του 19ου αιώνα που εφηύρε τη δυναμίτιδα και ίδρυσε τα πέντε αρχικά Βραβεία Νόμπελ.

Οι «παραδοσιακοί» υποστηρικτές των Βραβείων Νόμπελ επισημαίνουν ότι το βραβείο Οικονομικών δεν είναι τεχνικά ένα αυθεντικό Βραβείο Νόμπελ, επειδή δεν προβλεπόταν στη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ, ωστόσο, απονέμεται μαζί με τα υπόλοιπα βραβεία στις 10 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ημέρα επετείου του θανάτου του Νόμπελ το 1896.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

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