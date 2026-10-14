Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές στην Κύπρο - Πόσο κοστίζει πλέον το γέμισμα του αυτοκινήτου - Τα φθηνότερα πρατήρια

Η μέση παγκύπρια τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει πλέον φτάσει τα €2,020 το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων πωλείται κατά μέσο όρο προς €1,759 το λίτρο. Την ίδια ώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης 98 οκτανίων ανέρχεται στα €1,814 το λίτρο.
Οι διαφορές στις τιμές από πρατήριο σε πρατήριο παραμένουν σημαντικές, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν χαμηλότερες χρεώσεις, ανάλογα με το πρατήριο που θα επιλέξουν.
Πόσο πωλούνται τα καύσιμα
Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες τιμές, η μέση, η χαμηλότερη και η υψηλότερη παγκύπρια τιμή για κάθε είδος καυσίμου διαμορφώνονται ως εξής:
Αμόλυβδη 95
Τιμές
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,759
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,669
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,829
Αμόλυβδη 98
Τιμές
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,814
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,738
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,999
Πετρέλαιο Κίνησης
Τιμές
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)2,020
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,939
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)2,126
Οι τιμές καταδεικνύουν ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα €2 το λίτρο σε μέση παγκύπρια βάση, ενώ η αμόλυβδη 98 οκτανίων πλησιάζει επίσης το συγκεκριμένο όριο, με την υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή να φτάνει τα €1,999 το λίτρο.
Παράλληλα, για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η διαφορά ανάμεσα στη φθηνότερη και την ακριβότερη τιμή ανέρχεται στα 16 σεντ το λίτρο, ενώ για την αμόλυβδη 98 φτάνει τα 26,1 σεντ και για το πετρέλαιο κίνησης τα 18,7 σεντ.
Οι διαφορές αυτές καθιστούν σημαντική τη σύγκριση τιμών πριν από τον ανεφοδιασμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των καυσίμων επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Το ThemaOnline έψαξε και βρήκε τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές. (με ημερομηνία 13/10)
Δείτε τα φθηνότερα και ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια:
Αμόλυβδη 95
Τα φθηνότερα
Τα ακριβότερα
Αμόλυβδη 98
Τα φθηνότερα
Τα ακριβότερα
Πετρέλαιο Κίνησης
Τα φθηνότερα
Τα ακριβότερα