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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές στην Κύπρο - Πόσο κοστίζει πλέον το γέμισμα του αυτοκινήτου - Τα φθηνότερα πρατήρια

 14.10.2026 - 06:01
Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές στην Κύπρο - Πόσο κοστίζει πλέον το γέμισμα του αυτοκινήτου - Τα φθηνότερα πρατήρια

Από το ένα ρεκόρ στο άλλο κινούνται οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους καταναλωτές, καθώς η επιβάρυνση για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.

Η μέση παγκύπρια τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει πλέον φτάσει τα €2,020 το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων πωλείται κατά μέσο όρο προς €1,759 το λίτρο. Την ίδια ώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης 98 οκτανίων ανέρχεται στα €1,814 το λίτρο.

Οι διαφορές στις τιμές από πρατήριο σε πρατήριο παραμένουν σημαντικές, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν χαμηλότερες χρεώσεις, ανάλογα με το πρατήριο που θα επιλέξουν.

Πόσο πωλούνται τα καύσιμα

Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες τιμές, η μέση, η χαμηλότερη και η υψηλότερη παγκύπρια τιμή για κάθε είδος καυσίμου διαμορφώνονται ως εξής:

Αμόλυβδη 95

Τιμές

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,759

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,669

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,829

 

Αμόλυβδη 98

Τιμές

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,814

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,738

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,999

 

Πετρέλαιο Κίνησης

Τιμές

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)2,020

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,939

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)2,126

Οι τιμές καταδεικνύουν ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα €2 το λίτρο σε μέση παγκύπρια βάση, ενώ η αμόλυβδη 98 οκτανίων πλησιάζει επίσης το συγκεκριμένο όριο, με την υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή να φτάνει τα €1,999 το λίτρο.

Παράλληλα, για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η διαφορά ανάμεσα στη φθηνότερη και την ακριβότερη τιμή ανέρχεται στα 16 σεντ το λίτρο, ενώ για την αμόλυβδη 98 φτάνει τα 26,1 σεντ και για το πετρέλαιο κίνησης τα 18,7 σεντ.

Οι διαφορές αυτές καθιστούν σημαντική τη σύγκριση τιμών πριν από τον ανεφοδιασμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των καυσίμων επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το ThemaOnline έψαξε και βρήκε τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές. (με ημερομηνία 13/10)

Δείτε τα φθηνότερα και ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια:

 

Αμόλυβδη 95

Τα φθηνότερα

 

Τα ακριβότερα

 

Αμόλυβδη 98

Τα φθηνότερα

 

Τα ακριβότερα

 

Πετρέλαιο Κίνησης

Τα φθηνότερα

 

Τα ακριβότερα

 

 

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