Προεδρικές 2028: Ο ΔΗΣΥ αναζητεί πρωταγωνιστικό ρόλο, το ΑΚΕΛ χαράζει στρατηγική και οι συμμαχίες μπαίνουν στο τραπέζι

Από την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να μην διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα έως τις προειδοποιήσεις Παμπορίδη για επανάληψη του 2023 και τον οδικό χάρτη του ΑΚΕΛ, οι πολιτικές διεργασίες για την Προεδρία της Δημοκρατίας αποκτούν σταδιακά σαφέστερο προσανατολισμό.

Οι προεδρικές εκλογές του 2028 μπορεί να απέχουν ακόμη χρονικά, ωστόσο οι πολιτικές διεργασίες έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το σκηνικό της επόμενης αναμέτρησης. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό, η συζήτηση επικεντρώνεται στην επιλογή υποψηφίου, στην αποφυγή νέου κύκλου εσωστρέφειας και στην αναζήτηση συνεργασιών. Στο ΑΚΕΛ, η ηγεσία προετοιμάζει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου, επιδιώκοντας παράλληλα προγραμματικές συγκλίσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ακρίβεια, η οικονομία, το Κυπριακό και η ανάγκη διαμόρφωσης πειστικών προτάσεων διακυβέρνησης, αποτελούν βασικούς άξονες της πολιτικής αντιπαράθεσης, που αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες.

ΔΗΣΥ: Η επόμενη μέρα και η πρόκληση της ενότητας

Η απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, να μη διεκδικήσει το χρίσμα της παράταξης για τις προεδρικές εκλογές αποτελεί, σύμφωνα με το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του κόμματος, μια επιλογή πολιτικής ευθύνης. Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι η πρόεδρος, έθεσε την παράταξη πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση, διασφαλίζοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι, θα συμμετάσχουν σε δημοκρατική διαδικασία και θα στηρίξουν τον υποψήφιο. που θα επιλέξουν τα μέλη.

Το μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος είναι σαφές: η ενότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε διακηρύξεις, αλλά πρέπει να αποτυπώνεται στην πράξη. Το ζητούμενο είναι, η εσωκομματική διαδικασία, να ολοκληρωθεί, χωρίς να ανακόψει την προετοιμασία για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Παμπορίδης: «Δεν πρέπει να επαναληφθεί το 2023»

Στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ, ο Γιώργος Παμπορίδης προειδοποιεί για τις συνέπειες μιας επανάληψης του πολιτικού σκηνικού του 2023. Ο βουλευτής και υποψήφιος για το χρίσμα της παράταξης, υποστηρίζει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις και να αποφύγει επιλογές που θα τον οδηγήσουν ξανά στο περιθώριο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, εξέφρασε απογοήτευση για την επιστροφή του κόμματος, όπως ανέφερε, στην εσωστρέφεια και τον διχασμό, παρά την εκλογική επίδοση που κατέγραψε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Η παρέμβασή του δεν περιορίστηκε στην εσωκομματική κατάσταση. Ο κ. Παμπορίδης τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ ενόψει του 2028, χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία των δύο κομμάτων ως φυσική και υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Η θέση αυτή, αναδεικνύει ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα της επόμενης περιόδου: κατά πόσο ο ΔΗΣΥ θα επιδιώξει αυτόνομη πορεία ή θα επενδύσει εγκαίρως σε συμμαχίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πιθανότητες επικράτησής του.

ΑΚΕΛ: Υποψήφιος μέσα από προγραμματικές συγκλίσεις

Διαφορετική προσέγγιση παρουσιάζει το ΑΚΕΛ, το οποίο βρίσκεται, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, σε αρχικό στάδιο προετοιμασίας για την επιλογή υποψηφίου.

Ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε, ότι δεν έχει τεθεί ακόμη συγκεκριμένο όνομα στο τραπέζι, απορρίπτοντας ως πρόωρη, τη σχετική ονοματολογία. Αντίθετα, παρουσίασε έναν οδικό χάρτη με τρεις πυλώνες: τις εσωκομματικές διαδικασίες, τις επαφές με πολιτικά κόμματα και οργανώσεις και, τελικά, την επιλογή υποψηφίου στη βάση μιας ευρύτερης προγραμματικής συμφωνίας.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με έκτακτη παγκύπρια συνδιάσκεψη, όπου η απόφαση θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία. Παράλληλα, οι επαφές με άλλες πολιτικές δυνάμεις αποσκοπούν στη διερεύνηση κοινών θέσεων σε βασικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα και την κοινωνία.

Για το ΑΚΕΛ, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του, ο υποψήφιος δεν αρκεί να εκφράζει τις πολιτικές του προτεραιότητες. Θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία, να μπορεί να εξασφαλίσει την αναγκαία στήριξη και να έχει πραγματικές πιθανότητες εκλογής. Ο κ. Στεφάνου διευκρίνισε, επίσης, ότι δεν αποκλείεται γυναίκα από τη διαδικασία.

Στο επίκεντρο της πολιτικής πρότασης του ΑΚΕΛ βρίσκεται η αλλαγή πορείας της χώρας, με αιχμή τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, τη στεγαστική κρίση, την ανασφάλεια και το αυξημένο κόστος ενέργειας. Το κόμμα υποστηρίζει ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα πρέπει να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Στο Κυπριακό, ο κ. Στεφάνου εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές ουσιαστικής προόδου, επιμένοντας, ωστόσο, στη διατήρηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διαφοροποίησης του οικονομικού μοντέλου, ώστε η Κύπρος να μην εξαρτάται υπέρμετρα από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Η μάχη του 2028 αρχίζει από σήμερα

Οι κινήσεις στον ΔΗΣΥ και στο ΑΚΕΛ καταδεικνύουν ότι η προετοιμασία για το 2028 δεν αφορά μόνο την επιλογή προσώπων. Αφορά, εξίσου, τη διαμόρφωση προγραμματικών θέσεων, την οικοδόμηση συμμαχιών και την ικανότητα των κομμάτων να πείσουν ότι, διαθέτουν εφαρμόσιμες λύσεις, για τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Για τον ΔΗΣΥ, η πρόκληση είναι να διαχειριστεί τον ανταγωνισμό για το χρίσμα, χωρίς να αναπαράγει τις εσωτερικές συγκρούσεις του παρελθόντος. Για το ΑΚΕΛ, το στοίχημα είναι να συνδέσει την επιλογή υποψηφίου με μια ευρύτερη πολιτική συμφωνία που θα μπορεί να εξασφαλίσει κοινωνική και εκλογική στήριξη.

Καθώς η ακρίβεια και η οικονομική ανασφάλεια παραμένουν στο προσκήνιο, η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις συμμαχίες και τα πρόσωπα, αλλά και από την αξιοπιστία των προτάσεων, που θα παρουσιαστούν στους πολίτες. Το πολιτικό σκηνικό του 2028 αρχίζει ήδη να διαμορφώνεται, με τα κόμματα να καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να μετατρέψουν τις σημερινές διεργασίες, σε πειστική πρόταση διακυβέρνησης.