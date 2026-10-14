VIDEO - Ματσάκης για τη σορό που δηλώθηκε ως εξαφανισμένη: «Αν άνοιγαν το ψυγείο θα έβλεπαν ότι ήταν εδώ»

Το περιστατικό σχολίασε ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» στο Omega, επισημαίνοντας πως, εάν άνοιγε η πόρτα του ψυγείου, θα διαπιστωνόταν ότι η σορός βρισκόταν εκεί.

«Εάν άνοιγαν την πόρτα του ψυγείου θα έβλεπαν ότι ήταν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στην Αστυνομία από γραφείο τελετών και αφορούσε τη σορό άνδρα αλλοδαπής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να προερχόταν από τη Βρετανία. Η σορός εντοπίστηκε τελικά στο νεκροτομείο, αλλά είχε καταχωριστεί με διαφορετικό όνομα.

Ο κ. Ματσάκης έθεσε, παράλληλα, ζήτημα σχετικά με τη μεταφορά σορών από άλλες επαρχίες στη Λευκωσία για τη διενέργεια νεκροτομών, τονίζοντας ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το καθεστώς λειτουργίας των νεκροτομείων στις υπόλοιπες πόλεις.

«Φεύγει ένα πτώμα από την Πάφο και έρχεται στη Λευκωσία. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι χρειάζονται αποφάσεις για το τι θα γίνει με τα νεκροτομεία στις άλλες πόλεις.

Αναφερόμενος στις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη μεταφορά των σορών, ο ιατροδικαστής εξήγησε ότι γίνεται καταγραφή, ενώ την παραλαβή και την παράδοση αναλαμβάνουν κλητήρες και όχι νεκροτόμοι.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στην υποστελέχωση του τομέα, επισημαίνοντας ότι στη Λευκωσία υπάρχει μόνο μία γυναίκα νεκροτόμος για ολόκληρη την Κύπρο, γεγονός που, όπως υπογράμμισε, αναδεικνύει τα προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.

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