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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για την προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο και τι πρέπει να γνωρίζουν

 16.10.2026 - 06:32
Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για την προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο και τι πρέπει να γνωρίζουν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους φορολογούμενους στην Κύπρο που δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση για το έτος 2025, καθώς η προθεσμία εκπνέει στις 31 Οκτωβρίου 2026.

Όσοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς η καθυστέρηση ή η παράλειψη υποβολής ενδέχεται να επιφέρει χρηματική επιβάρυνση.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεών τους, καθώς η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσει σε χρηματικές επιβαρύνσεις.

Ποιους αφορά η υποχρέωση

Υποχρέωση για να υποβάλουν φορολογική δήλωση έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2024 υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλα τα εισοδήματα ανεξαρτήτως πηγής (όπως μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, μερίσματα ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες).

Τονίζεται ότι όσοι έχουν εισοδήματα κάτω από €19.500, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση αλλά μπορούν αν τη χρειάζονται για άλλους σκοπούς (πχ. φοιτητικές χορηγίες, κρατικές αιτήσεις ή επιβεβαίωση εισοδημάτων).

Για τον λόγο αυτό, όσοι δεν είναι βέβαιοι κατά πόσο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση θα πρέπει να ελέγξουν τις σχετικές οδηγίες ή να απευθυνθούν στο Τμήμα Φορολογίας.

Τι ισχύει σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση

Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας μπορεί να επιφέρει χρηματική επιβάρυνση. Για την εκπρόθεσμη υποβολή προβλέπεται επιβάρυνση €150, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Τμήματος Φορολογίας.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου προκύπτει οφειλόμενος φόρος, η καθυστέρηση στην εξόφλησή του μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως τόκους και άλλες χρηματικές κυρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Πού γίνεται η υποβολή

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσω της πλατφόρμας TAXISnet.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις, μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως ότι διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της δήλωσης και να επιβεβαιώσουν την προθεσμία που ισχύει για τη δική τους κατηγορία φορολογουμένων, ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενες κυρώσεις.

Οι φορολογούμενοι που δεν είναι βέβαιοι κατά πόσο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ή χρειάζονται διευκρινίσεις για τη δική τους περίπτωση μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Φορολογίας πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Τι αλλάζει από το νέο φορολογικό έτος 2026

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι νέοι κανόνες που προκύπτουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2026 δεν εφαρμόζονται στη δήλωση που υποβάλλεται φέτος για τα εισοδήματα του 2025.

Από το φορολογικό έτος 2026, το οποίο θα δηλωθεί το 2027, διευρύνεται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται υποχρέωση για φορολογικούς κατοίκους Κύπρου ηλικίας από 25 έως 70 ετών, ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματός τους, με βάση τις προϋποθέσεις της νέας νομοθεσίας.

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