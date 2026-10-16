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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πέρασαν χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα οι Αρχές - Οδηγοί πιάστηκαν μεθυσμένοι

 16.10.2026 - 06:38
Πέρασαν χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα οι Αρχές - Οδηγοί πιάστηκαν μεθυσμένοι

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, τραυματισμό και παράνομη παραμονή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 458 οχήματα και ελέγχθηκαν 577 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 30 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 221 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 59 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 94 έλεγχοι αλκοόλης, με τρία θετικά αποτελέσματα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

 

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