Επηρεάζουν οι μπανάνες την αρτηριακή πίεση;

Μία μέτρια μπανάνα περιέχει περίπου 422 mg καλίου, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 9% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης για τους ενήλικες. Το κάλιο είναι απαραίτητο για πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Μεταξύ άλλων:

*Συμβάλλει στη φυσιολογική σύσπαση των μυών.

*Υποστηρίζει την λειτουργία των νεύρων.

*Βοηθά στην διατήρηση σταθερού καρδιακού ρυθμού.

*Συμβάλλει στην μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα.

*Παίζει ρόλο στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου (αλατιού, δηλαδή) αποτελεί έναν από τους παράγοντες που συνδέονται με την υψηλή αρτηριακή πίεση. Το κάλιο μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αποβάλλει περισσότερο νάτριο μέσω των ούρων και να συμβάλει στη χαλάρωση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη πρόσληψη καλίου συνδέεται με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση σε ορισμένα άτομα. Η έρευνα που αφορά ειδικά τις μπανάνες είναι πιο περιορισμένη. Ωστόσο, μελέτη του 2024 έδειξε ότι η αυξημένη κατανάλωση μήλων και μπανανών συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση. Άλλες έρευνες, μεταξύ άλλων σε ζώα, έχουν εξετάσει πιθανές επιδράσεις των μπανανών στην υπέρταση και τον διαβήτη.

Επομένως, οι μπανάνες μπορούν να αποτελούν μέρος μιας διατροφής που υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς, αλλά δεν αποτελούν από μόνες τους θεραπεία για την υπέρταση.

Προσοχή αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα νεφρά

Αν έχετε χρόνια νεφρική νόσο ή μειωμένη λειτουργία των νεφρών, χρειάζεται προσοχή στην κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τροφών πλούσιων σε κάλιο, όπως οι μπανάνες. Όταν τα νεφρά δεν απομακρύνουν αποτελεσματικά το κάλιο, αυτό μπορεί να συσσωρευτεί στο αίμα και να επηρεάσει την καρδιακή λειτουργία. Αυξημένα επίπεδα καλίου μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε ορισμένα άτομα που λαμβάνουν συμπληρώματα καλίου ή χρησιμοποιούν υποκατάστατα αλατιού.

Άλλοι τρόποι με τους οποίους το κάλιο μπορεί να επηρεάζει την υγεία

Η επαρκής πρόσληψη καλίου, μέσω των τροφών ή, όταν χρειάζεται, συμπληρωμάτων, έχει συσχετιστεί με ορισμένα ακόμη οφέλη:

*Χαμηλότερος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου: Η υψηλότερη πρόσληψη καλίου έχει συνδεθεί με μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού και άλλων καρδιαγγειακών προβλημάτων.

*Μικρότερος κίνδυνος για πέτρες στα νεφρά: Η αυξημένη πρόσληψη καλίου έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο σχηματισμού λίθων.

*Υποστήριξη της υγείας των οστών: Η υψηλότερη κατανάλωση καλίου μπορεί να συνδέεται με καλύτερη οστική πυκνότητα.

*Πιθανώς χαμηλότερος κίνδυνος διαβήτη τύπου 2: Το κάλιο συμμετέχει στην λειτουργία της ινσουλίνης, ενώ ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει την υψηλότερη πρόσληψή του με μικρότερο κίνδυνο διαβήτη. Χρειάζεται όμως περισσότερη έρευνα.

*Πιθανή επίδραση στην φλεγμονή: Ορισμένα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι μπανάνες μπορεί να έχουν ευνοϊκή επίδραση σε δείκτες φλεγμονής, αν και δεν θεωρούνται ειδικά αντιφλεγμονώδης τροφή.