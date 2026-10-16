Σοβαρό περιστατικό: Γυναίκα κατηγορείται ότι έβαλε δηλητήριο από σαλιγκάρι στο φαγητό συναδέλφου στην Αυστραλία

Η αστυνομία της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας ερευνά την κατηγορία ότι μια γυναίκα φέρεται να έβαλε δηλητήριο από σαλιγκάρια στο κάρι μιας συναδέλφου της.

Το φερόμενο ως θύμα ετοίμασε ένα γεύμα για τους συναδέλφους της τον Φεβρουάριο, το οποίο μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού διαλείμματος, αναφέρει το BBC.

Όταν η 58χρονη επέστρεψε για να φάει το περίσσευμα το μεσημέρι, παρατήρησε πράσινους κόκκους στο φαγητό και ένιωσε μούδιασμα στη γλώσσα της όταν το δοκίμασε.

Η κατηγορούμενη –η οποία διατηρούσε σχέση με το φερόμενο ως θύμα– κατηγορείται ότι έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια άλλου προσώπου, μετά από έρευνα που διήρκεσε μήνες, και θα παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 5 Νοεμβρίου.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι η 43χρονη επισκέφθηκε ένα χώρο με χημικές ουσίες πριν επιστρέψει στην αίθουσα προσωπικού όπου βρισκόταν το κάρυ.

Αφού το δοκίμασε, το φερόμενο ως θύμα παρέδωσε το γεύμα στους αστυνομικούς, οι οποίοι αναγνώρισαν την ουσία ως σφαιρίδια για σαλιγκάρια που περιείχαν μεταλδεΰδη, μια δηλητηριώδη ουσία που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τον θάνατο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα