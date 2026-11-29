Ο Υπουργός ανέφερε ότι η σχέση μιας γυναίκας με τον/τη γυναικολόγο της διαμορφώνεται σε βάθος χρόνου, σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται όταν η γυναίκα έχει χώρο να θέσει τις ερωτήσεις της, λαμβάνει σαφείς απαντήσεις και συμμετέχει ουσιαστικά στις αποφάσεις για την υγεία της.

Στη μαιευτική φροντίδα, πρόσθεσε, η σχέση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο τρόπος του τοκετού αφορά στην ασφάλεια τόσο της ίδιας όσο και του νεογνού.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η προώθηση του φυσιολογικού και η μείωση της προωρότητας αποτελούν κοινές προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας και της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας. "Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας, το 2024 οι καισαρικές τομές αντιστοιχούσαν στο 61,8% του συνόλου των τοκετών στην Κύπρο", ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Εθνική Στρατηγική για την Προώθηση του Φυσιολογικού Τοκετού και τη Μείωση της Προωρότητας διανύει τον τρίτο χρόνο εφαρμογής της.

Σημείωσε ότι για το 2026 τέθηκε από κοινού στόχος να μειωθεί κάτω από το 60% το ποσοστό των καισαρικών τομών στις γυναίκες που γεννούν για πρώτη φορά, με σταθερό γνώμονα την ασφάλεια της μητέρας και του νεογνού. "Ο στόχος αυτός απαιτεί συγκεκριμένα βήματα, σαφή χρονοδιαγράμματα και κοινή παρακολούθηση της προόδου", ανέφερε, σημειώνοντας ότι για την αξιολόγηση των μέτρων που αποδίδουν και πού η προσέγγιση χρειάζεται προσαρμογή, πρέπει να είναι γνωστές οι ιατρικές ενδείξεις οδήγησαν σε κάθε καισαρική τομή.

Όπως επισήμανε, από τις αρχές του 2026, οι ενδείξεις αυτές καταγράφονται συστηματικά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Η καταγραφή στηρίζεται στην Κλινική Κατευθυντήρια Οδηγία, που ολοκλήρωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στα μέσα του 2025, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι το Αρχείο Γεννήσεων δίνει μια ευρύτερη εικόνα της περιγεννητικής υγείας στην Κύπρο. "Η πληρότητα των στοιχείων του μάς βοηθά να διακρίνουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες της χώρας και να σχεδιάζουμε ανάλογα την πολιτική μας", ανέφερε ο Υπουργός, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των μαιευτηρίων και των επαγγελματιών υγείας που το τροφοδοτούν.

"Οφείλουμε, από τη δική μας πλευρά, να στηρίζουμε το έργο σας και να φροντίζουμε για τις συνθήκες μέσα στις οποίες το ασκείτε", είπε, εκφράζοντας την ετοιμότητα του Υπουργείου να συνεχίσει τη συνεργασία με την Εταιρεία για τη βελτίωση της μαιευτικής φροντίδας στην Κύπρο και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου.