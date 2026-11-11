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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Ενημέρωσε την φον ντερ Λάιεν για την απουσία του Ερντογάν κατά την υποδοχή του - «Ένδειξη περιφρόνησης»

 11.11.2026 - 10:52
ΠτΔ: Ενημέρωσε την φον ντερ Λάιεν για την απουσία του Ερντογάν κατά την υποδοχή του - «Ένδειξη περιφρόνησης»

Με διμερή συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκίνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τις επαφές του, την Τετάρτη, στο περιθώριο της Συνόδου Ηγετών της COP31, στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κυπριακό, τα Ευρωτουρκικά και η ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν. Παράλληλα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε την κ. φον ντερ Λάιεν για την απουσία του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, νωρίτερα κατά την υποδοχή του στον χώρο της Συνόδου.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Ασία και Αφρική για το Κυπριακό, Νίκος Τορναρίτης, και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Προηγήθηκε η υποδοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο συνεδριακό κέντρο μόνο από τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και όχι από κοινού με τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Την αποχώρηση του κ. Ερντογάν σχολίασαν κυβερνητικοί κύκλοι, κάνοντας λόγο για ένδειξη περιφρόνησης προς τα Ηνωμένα Έθνη, που διοργανώνουν τη Σύνοδο, αλλά και ένδειξη αδυναμίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ΓΓ του ΟΗΕ μετέφερε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την πρόθεσή του να καλέσει τους ηγέτες για τριμερή συνάντηση, ενώ η προσπάθεια είναι να βρεθεί κατάλληλη ημερομηνία μετά την επιστροφή του επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού από το ταξίδι του στις Φιλιππίνες.

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