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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εμπρησμοί οχημάτων: Χειροπέδες σε 55χρονο - Αύριο ενώπιον Δικαστηρίου  

 14.11.2026 - 19:27
Εμπρησμοί οχημάτων: Χειροπέδες σε 55χρονο - Αύριο ενώπιον Δικαστηρίου  

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 55 ετών προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων εμπρησμών οχημάτων, που διαπράχθηκαν την 1η και τη 12η Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Λάρνακας.

Ο 55χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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