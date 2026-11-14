Εμπρησμοί οχημάτων: Χειροπέδες σε 55χρονο - Αύριο ενώπιον Δικαστηρίου  

Ο 55χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.