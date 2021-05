Θρήνος στο ΝΒΑ – Πέθανε ο Μαρκ Ίτον

Σοκαρισμένος ο «μαγικός» κόσμος του ΝΒΑ, από την είδηση του θανάτου του Μαρκ Ίτον. Ο παλαίμαχος «γίγαντας» των Γιούτα Τζαζ πέθανε σε ηλικία 64ων ετών, με τα αίτια του θανάτου να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο πανύψηλος σέντερ (2.24μ.) αγωνίστηκε στους Τζαζ από το 1982 μέχρι το 1993, έχοντας σε 875 συμμετοχές 6 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 3.5 μπλοκ κατά μέσο όρο.

Το 1989 έλαβε μέρος στο All Star Game, ενώ δύο φορές αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός του πρωταθλήματος (1985 και 1989).

BREAKING: Utah Jazz legend Mark Eaton has passed away at age 64.



R.I.P. 🙏❤️ pic.twitter.com/82wJApG2wQ