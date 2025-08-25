Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑρχίζει η εξέταση της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αρχίζει η εξέταση της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο

 25.08.2025 - 06:51
Αρχίζει η εξέταση της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο

Αρχίζει σήμερα στις 0930 το πρωί η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο συνέρχεται ως Ακυρωτικό Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΔΣ), για την εξέταση της ένστασης που καταχώρησε στις 8 Ιουλίου η Ντόρια Βαρωσιώτου σε σχέση με τον τερματισμό του διορισμού της στη θέση επαρχιακού δικαστή.

Η κ. Βαρωσιώτου είχε διοριστεί από την 1η Ιουλίου του 2023 προσωρινά ως δικαστής, ωστόσο, με απόφασή του το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) δεν προχώρησε στη μονιμοποίησή της, αφού έκρινε ότι δεν πληροί τα κριτήρια, τερματίζοντας τον διορισμό της.

Στις 23 Ιουλίου το ΑΔΔΣ είχε απορρίψει αίτημα της κ. Βαρωσιώτου για επιστροφή στη θέση της, αφού έκρινε ότι υπό τις συνθήκες η έκδοση διατάγματος για εφαρμογή της αναστολής που ζητήθηκε από τον δικηγόρο της, Αχιλλέα Δημητριάδη, θα προέκρινε αποτέλεσμα της ένστασης ή ουσιαστικού μέρους της, κάτι που, όπως υπέδειξε το Δικαστήριο, δεν είναι επιτρεπτό στο ενδιάμεσο στάδιο.

Επί της ένστασης της κ. Βαρωσιώτου το ΑΔΣ κατέθεσε ένσταση και ήδη οι δυο πλευρές έχουν καταθέσει γραπτώς μακροσκελείς αγορεύσεις, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον του ΑΔΔΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ντόρια Βαρωσιώτου είχε εκδόσει πόρισμα για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, καταλήγοντας, με βάση την επιστημονική μαρτυρία, πως ο 26χρονος εθνοφρουρός δολοφονήθηκε και δεν αυτοκτόνησε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα
«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στην Ελλάδα
Σκληρό πόκερ από τον Πούτιν: Δηλώνει... εγγυητής για την Ουκρανία και προσθέτει όρους για τη λήξη του πολέμου
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης
Φωτοβολταϊκά: Πόσα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ως χορηγία ανά έτος – Οι αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα

 25.08.2025 - 06:45
Επόμενο άρθρο

Οι επιστήμονες μίλησαν: Πότε θα εκραγεί η «μαύρη τρύπα» και θα δημιουργήσει ζωή

 25.08.2025 - 07:02
Πλήρης ρήξη Ανδρέα Αποστόλου-ΕΔΕΚ: Η δημόσια καταγγελία, τα ερωτηματικά και τα σενάρια

Πλήρης ρήξη Ανδρέα Αποστόλου-ΕΔΕΚ: Η δημόσια καταγγελία, τα ερωτηματικά και τα σενάρια

Έκπληξη προκάλεσε στην ΕΔΕΚ η αιφνιδιαστική αποχώρηση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω προσωπικής ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν ανήκει πλέον στο κόμμα. Ο κ. Αποστόλου, πρώην στέλεχος της Συμμαχίας Πολιτών, κατήγγειλε εμμέσως την ηγεσία της ΕΔΕΚ, ισχυριζόμενος ότι ουσιαστικά τον έθεσαν εκτός κόμματος, αποκλείοντάς τον από την ηγεσία χωρίς διάλογο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πλήρης ρήξη Ανδρέα Αποστόλου-ΕΔΕΚ: Η δημόσια καταγγελία, τα ερωτηματικά και τα σενάρια

Πλήρης ρήξη Ανδρέα Αποστόλου-ΕΔΕΚ: Η δημόσια καταγγελία, τα ερωτηματικά και τα σενάρια

  •  25.08.2025 - 06:22
Αρχίζει η εξέταση της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο

Αρχίζει η εξέταση της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο

  •  25.08.2025 - 06:51
Φωτοβολταϊκά: Πόσα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ως χορηγία ανά έτος – Οι αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση

Φωτοβολταϊκά: Πόσα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ως χορηγία ανά έτος – Οι αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση

  •  25.08.2025 - 06:25
Εντόπισαν σακουλάκια με κάνναβη σε χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό - Πέρασαν χειροπέδες σε ανήλικο

Εντόπισαν σακουλάκια με κάνναβη σε χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό - Πέρασαν χειροπέδες σε ανήλικο

  •  25.08.2025 - 07:12
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης

Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης

  •  25.08.2025 - 06:30
«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στην Ελλάδα

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στην Ελλάδα

  •  25.08.2025 - 06:43
Πότε έρχονται βροχές στο καιρικό μενού - Πού θα κυνηθεί η θερμοκρασία

Πότε έρχονται βροχές στο καιρικό μενού - Πού θα κυνηθεί η θερμοκρασία

  •  25.08.2025 - 06:36
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου

  •  25.08.2025 - 07:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα