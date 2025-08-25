Ecommbx
Το αινιγματικό κρανίο 286.000 ετών από την Ελλάδα που δεν ταιριάζει σε κανένα γνωστό ανθρώπινο είδος

 25.08.2025 - 09:10
Ένα παλαιό εύρημα από τη Χαλκιδική επανέρχεται στο προσκήνιο και προκαλεί νέες συζητήσεις για την ανθρώπινη εξέλιξη.

Το κρανίο που εντοπίστηκε στο Σπήλαιο Πετραλώνων το 1960, εξακολουθεί να αποτελεί γρίφο για τους επιστήμονες, καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δεν ταιριάζουν πλήρως με κανένα γνωστό ανθρώπινο είδος.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας στη Γαλλία, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Human Evolution, το κρανίο χρονολογείται στα περίπου 286.000 χρόνια πριν. Η χρονολόγηση έγινε με τη μέθοδο σειράς ουρανίου (U-series), η οποία θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη για σπηλαιολογικά περιβάλλοντα.

Το εύρημα, το οποίο βρέθηκε ενσωματωμένο στον βράχο χωρίς την κάτω γνάθο, παρουσιάζει ένα μίγμα χαρακτηριστικών: θυμίζει σε σημεία τον Νεάντερταλ αλλά και τους πρώιμους Homo sapiens, χωρίς όμως να μπορεί να ενταχθεί πλήρως σε καμία από τις δύο κατηγορίες.

Οι ειδικοί παραδέχονται ότι η εξελικτική του προέλευση παραμένει αβέβαιη. Παρ’ όλα αυτά, η σημασία του είναι τεράστια, καθώς τοποθετείται χρονικά σε μια κρίσιμη φάση της ανθρώπινης παρουσίας στην Ευρώπη. Η νέα μελέτη επαναφέρει στο προσκήνιο θεωρίες για την πιθανή ύπαρξη άγνωστων κλάδων της ανθρώπινης οικογένειας, δίνοντας νέα διάσταση στο μυστήριο του Πετραλώνου.

ΠΗΓΗ: viralgreece.gr

Άρχισε στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας, η διαδικασία εξέτασης της ένστασης που καταχώρησε στις 8 Ιουλίου η επαρχιακή δικαστής Ντόρια Βαρωσιώτου, σε σχέση με τον τερματισμό του διορισμού της.

