Το αινιγματικό κρανίο 286.000 ετών από την Ελλάδα που δεν ταιριάζει σε κανένα γνωστό ανθρώπινο είδος

Το κρανίο που εντοπίστηκε στο Σπήλαιο Πετραλώνων το 1960, εξακολουθεί να αποτελεί γρίφο για τους επιστήμονες, καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δεν ταιριάζουν πλήρως με κανένα γνωστό ανθρώπινο είδος.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας στη Γαλλία, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Human Evolution, το κρανίο χρονολογείται στα περίπου 286.000 χρόνια πριν. Η χρονολόγηση έγινε με τη μέθοδο σειράς ουρανίου (U-series), η οποία θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη για σπηλαιολογικά περιβάλλοντα.

Το εύρημα, το οποίο βρέθηκε ενσωματωμένο στον βράχο χωρίς την κάτω γνάθο, παρουσιάζει ένα μίγμα χαρακτηριστικών: θυμίζει σε σημεία τον Νεάντερταλ αλλά και τους πρώιμους Homo sapiens, χωρίς όμως να μπορεί να ενταχθεί πλήρως σε καμία από τις δύο κατηγορίες.

Οι ειδικοί παραδέχονται ότι η εξελικτική του προέλευση παραμένει αβέβαιη. Παρ’ όλα αυτά, η σημασία του είναι τεράστια, καθώς τοποθετείται χρονικά σε μια κρίσιμη φάση της ανθρώπινης παρουσίας στην Ευρώπη. Η νέα μελέτη επαναφέρει στο προσκήνιο θεωρίες για την πιθανή ύπαρξη άγνωστων κλάδων της ανθρώπινης οικογένειας, δίνοντας νέα διάσταση στο μυστήριο του Πετραλώνου.

