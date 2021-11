Ζευγάρι με παιδιά που αναρτά σέξι περιεχόμενο online απαντά στην κριτική: «Είμαστε φυσιολογικοί γονείς»

Η 38χρονη Κόρτνεϊ Αν και ο 41χρονος Νικ έχουν ανοίξει τον δικό τους λογαριασμό στο OnlyFans από το 2020 και αναρτούν σεξουαλικού περιεχομένου υλικό, παρά το γεγονός ότι είναι γονείς δύο κοριτσιών, 16 και 13 ετών. Οι ίδιοι ζήτησαν τα επίθετά τους να μη δημοσιοποιηθούν, σύμφωνα με τη NY Post.



Ο λογαριασμός φιλοξενεί τολμηρό σεξουαλικό περιεχόμενο, με φωτογραφίες και βίντεο της Κόρτνεϊ Αν, τα οποία τραβά ο σύζυγός της. Όσοι θέλουν να δουν το περιεχόμενο πρέπει να πληρώσουν και πλέον το ζευγάρι βγάζει περισσότερα σε έναν μήνα από όσα έβγαζε παλιότερα σε έναν χρόνο.

Όλα αυτά έχουν και το τίμημά τους όμως, καθώς ορισμένοι τους κατηγορούν ότι δεν είναι σωστοί γονείς απέναντι στα δύο κορίτσια τους. «Έχω λάβει σχόλια και μηνύματα από ανθρώπους που λένε ότι θα ντρέπονταν αν ήταν παιδιά μου», λέει η μητέρα, η οποία έχει επίσης ένα εκατομμύριο followers στο Instagram. «Κάποιοι γράφουν ακόμη ότι τα παιδιά μου θα γίνουν πόρ…ς σαν κι εμένα».

«Συγγενείς εμφανίστηκαν στο σπίτι μου και ούρλιαζαν, λέγοντας ότι κάνω πορνό»

Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής όπου μένουν διαδίδουν φήμες ότι το ζευγάρι είναι swingers και ότι στο σπίτι του γίνονται πάρτι με όργια. «Ρώτησαν μια φίλη μου πώς είναι το σπίτι μας και αν κάνουν σεξ πάρτι και τριγυρνάμε γυμνοί».

Η μητέρα λέει πως έχει ψυχρανθεί με μέλη της οικογένειάς της εξαιτίας του λογαριασμού στο OnlyFans. «Έχουμε δεχτεί κάποια άσχημα σχόλια από ανθρώπους που μας ξέρουν. Συγγενείς εμφανίστηκαν στο σπίτι μου και ούρλιαζαν, λέγοντας ότι κάνω πορνό και θα έπρεπε να ντρέπομαι».

Υποστηρίζει ότι το OnlyFans την έκανε καλύτερη μαμά

Η Κόρτνεϊ Αν λέει ότι ο λογαριασμός της στο OnlyFans την έκανε καλύτερη μαμά, γιατί της επέτρεψε να ξοδεύει περισσότερα χρήματα για τις κόρες της και να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί τους.

Τα δύο κορίτσια διδάσκονται κατ’ οίκον, ενώ οι γονείς δημιουργούν το «χρυσό» περιεχόμενο την ώρα που τα παιδιά βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο και κάνουν τα μαθήματά τους.

«Πάμε για κολύμπι, φτιάχνουμε φαγητό, παίζουμε παιχνίδια και βλέπουμε ταινίες. Είμαστε απλώς μια φυσιολογική οικογένεια», λέει.

'Sexy' mom and dad face OnlyFans critics: 'We're just normal parents' https://t.co/4CsO3HenFC pic.twitter.com/oa1TpcH308