Ταρακουνήθηκε η Κύπρος - Σεισμός ανοικτά της Πάφου

Ο σεισμός σημειώθηκε ανοικτά της Πάφου και έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως σημειώθηκε 58 χιλιόμετρα δυτικά της Πάφου, σε εστιακό βάθος 65 χιλιόμετρα, και ήταν μεγέθους 5.1 στην κλίμακα ρίχτερ.

