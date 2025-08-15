Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάσα δροσιάς μετά τον καύσωνα: Σε κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία – Έρχονται ισχυροί άνεμοι

 15.08.2025 - 16:51
Ανάσα δροσιάς μετά τον καύσωνα: Σε κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία – Έρχονται ισχυροί άνεμοι

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, τις πρωινές ώρες ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σταδιακά και να καταστούν μέχρι το μεσημέρι μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

LIVE - Ιστορική αναμέτρηση Τραμπ–Πούτιν: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία

LIVE - Ιστορική αναμέτρηση Τραμπ–Πούτιν: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η παγκόσμια κοινότητα στέφει το βλέμμα της στην Αλάσκα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα βρεθούν τετ-α-τετ σε μια ιστορική συνάντηση κορυφής. Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι δύο ηγέτες κάθονται στο ίδιο τραπέζι επιδιώκοντας «ένα νέο μομέντουμ» στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Μόσχας. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

