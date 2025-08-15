Τραμπ: Η Ουκρανία θα αποφασίσει για την ανταλλαγή εδαφών - «Νο business μέχρι να λύσουμε το θέμα του πολέμου», λέει για Ρωσία

Αφού είπε ότι «κάτι θα συμβεί», στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στάση των ΗΠΑ όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στάση της Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αλλάξει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, επίσης, ότι, παρά το γεγονός ότι τόσο η αμερικανική όσο και η ρωσική αντιπροσωπεία για τη σύνοδο κορυφής φαίνονται προσηλωμένες σε επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα, προτεραιότητά του είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τον πόλεμο πριν προχωρήσει σε άλλα θέματα.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να συμμετάσχουν, «μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες».

Πρόσθεσε όμως ότι αυτό δεν θα έχει τη μορφή ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν». «Ναι, όμως, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει αυτή η πιθανότητα», πρόσθεσε.

«Δεν θα κάνουμε business μέχρι να διευθετηθεί ο πόλεμος»

Όσον αφορά τις πιθανότητες σύναψης εμπορικών συμφωνιών κατά τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν «θέλει ένα κομμάτι» της αμερικανικής οικονομίας και των επιχειρήσεων.

«Παρατηρώ ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό, μου αρέσει, γιατί θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά αυτό δεν θα συμβεί μέχρι να διευθετηθεί το θέμα του πολέμου» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι τον πονάει»

Ο Τραμπ εκτίμησε πως ο Πούτιν πιστεύει ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας «του δίνουν δύναμη» αλλά «νομίζω ότι τον πονάει».

«Νομίζω ότι προσπαθούν να διαπραγματευτούν, στο μυαλό του [Πούτιν] αυτό τον βοηθά να κάνει μια καλύτερη συμφωνία. Αλλά στην πραγματικότητα τον πονάει... αλλά θα του μιλήσω γι' αυτό αργότερα», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ανταλλαγές εδαφών

Όσον αφορά το θέμα της ανταλλαγής εδαφών, ο Τραμπ είπε ότι «θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση. νομίζω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Αλλά δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία, είμαι εδώ για να τον φέρω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πλευρές... κοίτα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία, αλλά δεν θα το κάνει» πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Σοβαρές συνέπειες»

Ο Τραμπ ρωτήθηκε, τέλος, επίσης για την απειλή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» για τον Πούτιν αν δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη.

«Οικονομικά σοβαρές, ναι, θα είναι πολύ σοβαρές. Δεν το κάνω αυτό για την υγεία μου. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στη χώρα μας, αλλά το κάνω για να σώσω πολλές ζωές, ναι, πολύ σοβαρές».