Γιώργος Μαζωνάκης: Ορισμένα μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να τον καταστρέψουν, υποστηρίζει ο κουμπάρος του
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ορισμένα μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να τον καταστρέψουν, υποστηρίζει ο κουμπάρος του

 15.08.2025 - 17:17
Γιώργος Μαζωνάκης: Ορισμένα μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να τον καταστρέψουν, υποστηρίζει ο κουμπάρος του

Τη στήριξή του εξέφρασε δημόσια ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μητρογιάννης στον καλό του φίλο και κουμπάρο, Γιώργο Μαζωνάκη, μετά την πρόσφατη εισαγωγή του τραγουδιστή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο».

Όπως έγινε γνωστό στις 14 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, όπου και παραμένει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, συγγενείς του τραγουδιστή παρουσιάστηκαν το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί τους την εισαγγελική παραγγελία και έδωσαν κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του δικηγόρου του, ο καλλιτέχνης κατήγγειλε ότι η μεταφορά του στο ψυχιατρικό ίδρυμα έγινε «με δόλο» από την οικογένειά του, με στόχο, όπως υποστηρίζει, «τη φυσική του εξόντωση» και «την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων».

Ο Βαγγέλης Μητρογιάννης, τον οποίο στο παρελθόν είχε παντρέψει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την ηθοποιό Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, δήλωσε ανοιχτά τη συμπαράστασή του σε εκείνον, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή προσπαθούν να τον υπονομεύσουν.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρει: «Είναι σε όλους γνωστό ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να τον καταστρέψουν. Όλη η αλήθεια φαίνεται στην ανακοίνωση που έχουν κάνει οι δικηγόροι του».

Δείτε την ανάρτησή του

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε: "Νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί."

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος,

Γιώργος Β. Μερκουλίδης,
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».



 

