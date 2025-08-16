Ζώδια: Οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου - Τι πρέπει να προσέξουμε;

Κριός

Δοκιμάστε για μια φορά να λύσετε τα προβλήματα που έχετε με βάση το συναίσθημα, αφού δεν μπορείτε να τα λύσετε με τη βοήθεια της τετράγωνης λογικής.

Ταύρος

Για να βρείτε διεξόδους στα επαγγελματικά σας σχέδια κινηθείτε έξυπνα. Φροντίστε να κάνετε διασυνδέσεις που θα κάνουν τη ζωή σας πιο όμορφη.

Δίδυμοι

Συζητήστε τα πάντα με τους συνεργάτες σας παραμερίζοντας τυχόν προκαταλήψεις, καθώς οι συνεργασίες σας μπορούν να αποδώσουν μόνο αν είναι ισότιμες.

Καρκίνος

Προσεγγίστε τους άλλους με κατανόηση, γιατί σε όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν κρίσιμο σημείο θα αποτελέσουν οι πεποιθήσεις και τα πιστεύω του καθενός.

Λέων

Προγραμματίστε τα επιμέρους βήματα σας, μια που οι οικονομικές και οι επαγγελματικές βάσεις που θέλετε να βάλετε απαιτούν υπομονή και επιμονή.

Παρθένος

Για να εντοπίσετε τα σημεία της σύμπνοιας ή της εχθρότητας εκ μέρους των ατόμων που συναναστρέφεστε, καλό είναι να ξεχωρίζετε το τυχαίο από το επιτηδευμένο.

Ζυγός

Πρωτεύει να ανακαλύψετε και να καλλιεργήσετε τα ταλέντα που διαθέτετε, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.

Σκορπιός

Θα βρείτε μεγάλη στήριξη στο φιλικό και οικογενειακό σας περιβάλλον. Αποφύγετε βιαστικές κινήσεις, μια και ορισμένα προβλήματα θα εμφανιστούν συσσωρεμένα.

Τοξότης

Εντοπίστε τα θετικά στοιχεία και αποφύγετε τις κακοτοπιές. Θα πλημμυρίσετε από νέες ιδέες αλλά αν δεν περιορίσετε την ένταση του περιβάλλοντος θα μπερδευτείτε.

Αιγόκερως

Φροντίστε να είστε διαλλακτικοί με συνεργάτες και φιλικά πρόσωπα. Σημαντικές εξελίξεις έρχονται στο προσκήνιο που θα σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από πιεστικά προβλήματα.

Υδροχόος

Μην πάρετε τώρα τελικές αποφάσεις. Να είστε προσεκτικοί και διερευνητικοί στα θέματα που σας απασχολούν γιατί ότι λάμπει δεν είναι χρυσός.