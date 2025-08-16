Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επέτειος 65 χρόνων από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας - Η έκκληση Μακαρίου για ένωση δυνάμεων

 16.08.2025 - 09:56
Επέτειος 65 χρόνων από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας - Η έκκληση Μακαρίου για ένωση δυνάμεων

Συμπληρώνονται σήμερα 65 χρόνια από την ανακήρυξη στις 16 Αυγούστου 1960 της Κύπρου ως ανεξάρτητης Δημοκρατίας, με βάση τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου.

Σε μία επίσημη τελετή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα μεσάνυχτα της 15ης προς τη 16η Αυγούστου του 1960 η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη Δημοκρατία, μετά από 82 χρόνια υπό βρετανική κυριαρχία.

Κατά την τελετή, παρουσία του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπου Μακάριου Γ' και του πρώτου Αντιπροέδρου, Φαζίλ Κουτσιούκ, ο τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης, Σερ Χιου Φουτ, ανέγνωσε τη δήλωση με την οποία η Κύπρος ανακηρύχθηκε ως ανεξάρτητη Δημοκρατία.

Το Σύνταγμα τέθηκε σε εφαρμογή επίσης στις 16 Αυγούστου 1960 με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Ενα μήνα αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1960, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μετά τη λήξη της πρώτης συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά την οποία έγινε η τελετή εγκαθίδρυσης του Σώματος και η δήλωση πίστεως στη Δημοκρατία του Προέδρου Μακαρίου και του Αντιπροέδρου, κ. Κουτσιούκ, έγινε η έπαρση της σημαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την προηγούμενη ημέρα, με τη δύση του ηλίου, η βρετανική σημαία υπεστάλη από το Κυβερνείο (το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο) και από όλα τα δημόσια κτήρια.

Σύμφωνα με τις περιγραφές του Τύπου της εποχής, ο Κυβερνήτης Χιου Φουτ ανέγνωσε τη δήλωση περί εγκαθιδρύσεως ανεξάρτητου δημοκρατικού καθεστώτος εν Κύπρω και έγινε η υπογραφή των συμφωνιών, ενώ ερρίπτοντο 21 χαιρετιστήριες βολές. Πρώτος υπέγραψε τις συμφωνίες ο κ. Φουτ, δεύτερος ο Έλληνας πρεσβευτής, τρίτος ο Τούρκος πρόξενος και ακολούθως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Τ/κ Αντιπρόεδρος Φαζίλ Κιουτσούκ.

Σε διάγγελμα του, ο Πρόεδρος Μακάριος, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος, εισερχόμενη στην κοινωνία των ελεύθερων εθνών, είναι αποφασισμένη να αναλάβει ενεργά τις ευθύνες της και να εργαστεί για την επικράτηση των αρχών και των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Απεύθυνε επίσης έκκληση σε όλους όπως ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν για την ευημερία και την πρόοδο του νησιού.

Σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, ο Πρόεδρος Μακάριος έλαβε πληθώρα συγχαρητηρίων μηνυμάτων για την ανεξαρτησία της Κύπρου, μεταξύ άλλων, από τον ΓΓ των ΗΕ, Νταγκ Χάμαρσκελντ, την Βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, τον Πρόεδρο της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας, Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ, και από πολλούς άλλους ηγέτες χωρών της Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

Αργότερα αποφασίστηκε, για πρακτικούς λόγους, να γιορτάζεται ως ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας η 1η Οκτωβρίου. Στις 11 Ιουλίου 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε ως ημέρα αργίας και εορτασμού της Ανεξαρτησίας της Κύπρου την 1η Οκτωβρίου, αντί της 16ης Αυγούστου.

Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Αφζάλ Καν παραιτήθηκε από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία, μετά από κριτική που δέχτηκε για την επίσκεψή του την περασμένη εβδομάδα στα κατεχόμενα, στην Κύπρο.

