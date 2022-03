Τερματίζεται το PCR ή rapid test για διελεύσεις πλήρως εμβολιασμένων από οδοφράγματα

Τον τερματισμό από αύριο της προϋπόθεσης αρνητικού τεστ PCR ή rapid test για τη διέλευση των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων από τα οδοφράγματα, ανακοίνωσε η Δικοινοτική Επιτροπή για την Υγεία, η οποία συνήλθε σήμερα προκειμένου να αξιολογήσει την επιδημιολογική κατάσταση σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊό.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών, η μη επίδειξη αρνητικού τεστ αφορά άτομα που έχουν συμπληρώσει 14 μέρες μετά τον διπλό εμβολιασμό τους με τα εμβόλια AstraZeneca, Moderna or Pfizer-BioNTech, Sinovac, Sinopharm, Sputnik και Johnson&Johnson (1η δόση).



Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις εμβολιασμού με ΑstraZeneca, Moderna or Pfizer-BioNTech η ισχύς του εμβολιασμού είναι επτά μήνες έπειτα από τη λήψη της δεύτερης δόσης, εκτός αν έχουν λάβει την τρίτη ενισχυτική δόση.



Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ισχύς των πιστοποιητικών πλήρους εμβολιασμού για τα εμβόλια Sinovac, Sinopharm, Sputnik and Johnson&Johnson είναι τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος, εκτός και αν έχουν λάβει την τρίτη ενισχυτική δόση.



Επίσης απαιτείται αρνητικό τεστ PCR ή rapid test με ισχύ 7 ημερών για παιδιά μεταξύ 5 και 11 ετών, μη εμβολιασμένους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης και φοιτητές, καθώς και μη εμβολιασμένα άτομα που διαμένουν στον Κάτω Πύργο.



Ως έχει παραμένει επίσης η ανάγκη αρνητικού τεστ PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών για μη εμβολιασμένα άτομα 12 ετών και άνω και άτομα που δεν έχουν λάβει την τρίτη ενισχυτική δόση μετά τη λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού τους.