VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραλιμνίου, την ΕΜΑΚ, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου, σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας καθώς και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.
Από τους τέσσερις εμπλεκόμενους οι οποίοι ήταν 2 πρόσωπα από την Βουλγαρία και 2 πρόσωπα από την Ρουμανία, τραυματίστηκε η μία κοπέλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφριά στο γόνατο, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, εξετάστηκε και πήρε εξιτήριο. Οι άλλοι τρεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ σημειώνεται πως είναι καλά στην υγεία τους.
Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ξανά στο κοινό ότι, η προσέγγιση και οι βουτιές στο σημείο των "θαλασσινών σπηλιών" στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης διάβρωσης.
Δείτε βίντεο από τη διάσωση:
@roadreportcy At Ayia Napa: Emergency rescue operation at Cape Greco: Four young people trapped in sea caves 17/08/2025 #RoadReportCY A large-scale rescue operation is underway at Cape Greco, after four young individuals – three men and one woman – became trapped in the sea caves while attempting to dive from the cliffs into the water.Witnesses at the scene reported that the group was caught off guard by the strong waves, which prevented them from exiting safely. According to the same accounts, the young woman appears to have suffered a leg injury during the incident.Firefighting units, ambulance, and a rescue helicopter are currently deployed at the site. Emergency crews are working intensively to free the trapped individuals and provide immediate medical assistance. As shown in the video below, the operation is ongoing, with authorities urging the public once again to avoid cliff diving at Cape Greco, particularly under dangerous sea conditions. #cyprus ♬ Military Tension - Steve Ralph