VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραλιμνίου, την ΕΜΑΚ, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου, σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας καθώς και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Από τους τέσσερις εμπλεκόμενους οι οποίοι ήταν 2 πρόσωπα από την Βουλγαρία και 2 πρόσωπα από την Ρουμανία, τραυματίστηκε η μία κοπέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφριά στο γόνατο, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, εξετάστηκε και πήρε εξιτήριο. Οι άλλοι τρεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ σημειώνεται πως είναι καλά στην υγεία τους.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ξανά στο κοινό ότι, η προσέγγιση και οι βουτιές στο σημείο των "θαλασσινών σπηλιών" στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης διάβρωσης.

Δείτε βίντεο από τη διάσωση: