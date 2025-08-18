Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αποσκευές φορτωμένες με... αδασμοφορολόγητα τσιγάρα - Βαριά τα πρόστιμα - Ένας στο κελί - Δείτε φωτογραφίες

 18.08.2025 - 10:43
Μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισαν σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από έλεγχο που διενήργησαν το Σάββατο σε αποσκευές επιβατών.

Στην πρώτη περίπτωση έγινε εξώδικη διευθέτηση ενώ στη δεύτερη υπόθεση ο επιβάτης τέθηκε υπό κράτηση. Υπόθεση και στο αεροδρόμιο Πάφου.

Σε χθεσινή του ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει:

Στις 16/8/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές 33χρονης επιβάτιδας με Βρετανική υπηκοότητα, η οποία θα ταξίδευε από την Πάφο με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Συγκεκριμένα, στις αποσκευές της εντοπίστηκαν 64 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Η επιβάτιδα συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €2,700 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή.

Στις 16/8/2025, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές 35χρονου Τουρκοκύπριου επιβάτη, ο οποίος θα ταξίδευε από την Λάρνακα με προορισμό το Λούτον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών του επιβάτη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 71 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οι αποσκευές με τα περιεχόμενα τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €2,200 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή.

Στις 16/8/2025, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, επίσης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές 39χρονου Τουρκοκύπριου επιβάτη, ο οποίος θα ταξίδευε από την Λάρνακα με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών του επιβάτη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 70 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οι αποσκευές με τα περιεχόμενα τους κατασχέθηκαν. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 2ήμερης κράτησης τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αμερικανική ομάδα εμπειρογνωμόνων του ATF, στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις.

