Φον ντερ Λάιεν: 500 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

«Θα εγκαθιδρύσουμε μαζί σας, σε συνεργασία με τη Ρουμανία ένα hub ανθρωπιστικής βοήθειας και σας ευγνωμονώ για αυτό. Είναι κάτι το εξαιρετικό γιατί μας βοηθά να κατευθύνουμε τη βοήθεια που λαμβάνουμε από όλες τις χώρες της Ευρώπης, εδώ στη Ρουμανία, σε αυτό το συγκεκριμένο πέρασμα στα σύνορα», τόνισε από το Βουκουρέστι, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Θα διαθέσουμε τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για ανθρωπιστική βοήθεια», είπε.



Protecting the people fleeing Putin’s bombs is not only an act of compassion in times of war.



This is also our moral duty, as Europeans.



Romania is doing the right thing. https://t.co/ycRD5NP8s3