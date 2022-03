Μητέρα κάλυψε στην αγκαλιά της το μωρό της και το έσωσε από τους βομβαρδισμούς

Η φωτογραφία της σήμερα κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Τραυματισμένη, με δεμένο το κεφάλι της, κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά της την κόρη της που βγήκε σώα από την αγκαλιά της.

During the shelling of #Kyiv, a mother covered her one-month-old daughter with her body and saved her.



The woman herself sustained multiple shrapnel wounds, while the child remained unharmed.



The family was taken to a hospital where the woman and her husband were operated. pic.twitter.com/Bm7P0o9NVD