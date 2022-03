Test-to-stay: Δείτε που βρίσκονται τα 337 σημεία για την Τρίτη 29/3 σε όλη την Κύπρο - ΠΙΝΑΚΑΣ

Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για σημεία δειγματοληψίας σε σχολικές μονάδες και κλινικά εργαστήρια στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου "test to stay" 30 Μαρτίου 2022

Το μέτρο “test to stay” εφαρμόζεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Δημοτική και Μέση εκπαίδευση του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και στα παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία (εξαιρούνται τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας που φοιτούν σε βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς). Το μέτρο “test to stay” απευθύνεται σε άτομα που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και βάσει του πρωτοκόλλου υποχρεούνται σε αυτοπεριορισμό.

Από την εφαρμογή του μέτρου “test to stay” εξαιρούνται τα άτομα που κατέχουν έν ισχύι πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού (ακολουθούνται οι οδηγίες διαχείρισης στενών επαφών).

Οδηγίες σε παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία:

• Tα παιδιά που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού εντός του σχολικού χώρου, θα μπορούν να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η, 5η και 7η ημέρα μετά την επαφή. Τις υπόλοιπες ημέρες (1η, 2η, 4η και 6η) οι γονείς θα πρέπει να διενεργούν self-test στα παιδιά τους. Η χρήση του μέτρου είναι προαιρετική.

• Οι γονείς θα προμηθευτούν τη συσκευασία self-test από τον/την Υπεύθυνο/η Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας κατά την 1η ημέρα και στη συνέχεια θα τους παραδίδεται νέα συσκευασία, σε περίπτωση που το παιδί τους αποτελεί στενή επαφή θετικού περιστατικού.

• Για τα Ειδικά Σχολεία που διαθέτουν νοσηλευτικό προσωπικό, η διενέργεια του τεστ θα γίνεται στην σχολική μονάδα κατά τη άφιξη των παιδιών. Νοείται ότι τα παιδιά που δηλώθηκαν ως στενές επαφές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά τους.

• Όσα παιδιά δεν κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση των στενών επαφών επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού. Δηλαδή, θα αυτοπεριορίζονται για την περίοδο 7 ημερών και η αποδέσμευση θα γίνεται μετά τη διενέργεια εξέτασης (Rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα.

• Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που αποτελούν στενές επαφές θα λαμβάνουν από τον/την Υπεύθυνο/η Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας, το Έντυπο Καταγραφής Ελέγχου που θα προσκομίζεται κατά την προσέλευσης τους στα προκαθορισμένα σημεία για τη διενέργεια της εξέτασης και στη συνέχεια θα επιδεικνύεται κατά την είσοδο τους στη σχολική μονάδα. Το έντυπο θα υπογράφεται από τους γονείς τις ημέρες που τα παιδιά θα υποβάλλονται σε self – test.

• Η εξέταση θα παραχωρείται δωρεάν.

• Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ' εξαίρεση μόνο στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και μετά την αποχώρηση των παιδιών από τις σχολικές μονάδες θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες.

• Οι σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, προδημοτική, ειδικά σχολεία) θα μπορούν να προμηθεύονται τις συσκευασίες self – test από τις σχολικές εφορείες ή από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου

• Τα σημεία του Υπουργείου Υγείας σε σχολικές μονάδες και κλινικά εργαστήρια λειτουργούν από τις 7:00π.μ μέχρι τις 8:00π.μ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων που θα αποτελούν στενές επαφές.

Οδηγίες σε εκπαιδευτικούς:

• Οι εκπαιδευτικοί στη Δημόσια και Ιδιωτική Μέση και Δημοτική Εκπαίδευση (δημοτικά, νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία) που αποτελούν στενές επαφές εντός του σχολικού χώρου και κάνουν χρήση της εφαρμογής του μέτρου “test to stay” θα μπορούν να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία σε σχολεία ή κλινικά εργαστήρια που ανακοινώνονται καθημερινά από το Υπουργείο Υγείας, για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) καθημερινά για την περίοδο 7 συνεχόμενων ημερών μετά την επαφή. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η διαδικασία “test to stay”.

• Το μέτρο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, ή έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ή ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών, ή νόσησαν και έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών.

• Η εξέταση θα παραχωρείται δωρεάν.

• Oι εκπαιδευτικοί που δεν θα κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου σε περίπτωση που αποτελούν επαφή θετικού περιστατικού, θα πρέπει να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας.

• Οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν στενές επαφές θα λαμβάνουν από τον Υπεύθυνο Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας, το Έντυπο Καταγραφής Ελέγχου που θα παρουσιάζουν για την περίοδο 7 ημερών κατά την προσέλευσης τους στα προκαθορισμένα σημεία και στη συνέχεια να το επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους στη σχολική μονάδα.

• Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ' εξαίρεση μόνο στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων ενιαίων ολοήμερων σχολείων και προαιρετικών ολοήμερων σχολείων) και μετά την αποχώρηση των εκπαιδευτικών από τα σχολεία, θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες.

Οδηγίες σε μαθητές/τριες:

• Η τήρηση του πιο πάνω μέτρου είναι προαιρετική και απευθύνεται μόνο σε μαθητές/τριες που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού COVID-19 και βάσει πρωτοκόλλου πρέπει να αυτοπεριοριστούν και δηλώθηκαν εντός σχολείου, όπως αυτές καθορίζονται από το υγειονομικό πρωτόκολλο που διέπει τις σχολικές μονάδες (δύο μέτρα απόσταση από όλες τις κατευθύνσεις του θετικού περιστατικού, εντός της σχολικής αίθουσας, κατά την ώρα του διαλείμματος, κατά τη διάρκεια των αθλοπαιδιών και κατά τη μεταφορά με ιδιωτικό όχημα).

Συγκεκριμένα:

• μαθητές/τριες που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, ή έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ή νόσησαν και έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών, έχουν την επιλογή είτε να περιοριστούν για 10 ημέρες όπως προνοεί το σχετικό πρωτόκολλο, είτε να αποδεσμευτούν την 7η ημέρα μετά από τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) ή εργαστηριακή εξέταση PCR, είτε να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) καθημερινά για την περίοδο 7 συνεχόμενων ημερών μετά την επαφή. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η διαδικασία “test to stay”.

• Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο “test to stay”, δεν υποχρεούνται να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία δειγματοληψίας που τους παραπέμπει το Υπουργείο Υγείας για τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η και 5η ημέρα από την ημερομηνία επαφής.

• Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ' εξαίρεση μόνο στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων ενιαίων ολοήμερων σχολείων και προαιρετικών ολοήμερων σχολείων) και μετά την αποχώρηση των στενών επαφών από τα σχολεία, θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες, (όπως φροντιστήρια, αθλοπαιδιές κ.α)

• Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αποφεύγουν τη διακίνηση τους μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η μετάβαση τους στο σχολείο να γίνεται με ιδιωτικό όχημα.

• Η απουσία των μαθητών/τριών από την τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργαστηριακού ελέγχου, θα είναι δικαιολογημένη.

• Διευκρινίζεται πως, εάν ένα άτομο υποβληθεί σε εξέταση το απόγευμα και εντοπιστεί θετικό, οι επαφές του στο σχολείο θα μπορούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής του μέτρου "test to stay".

• Οι μαθητές/τριες της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που διαμένουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές κοινότητες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα σημεία δειγματοληψίας που θα επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες.

• Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη συνοδείας και επίβλεψης των παιδιών που θα προσέρχονται στα κέντρα δειγματοληψίας που βρίσκονται στα σχολεία, έχουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, θα λειτουργήσουν συνολικά 337 σημεία, εκ των οποίων 236 σε σχολικές μονάδες και 101 σε κλινικά εργαστήρια.

• Τα συγκεκριμένα σημεία θα λειτουργούν από τις 7:00π.μ μέχρι τις 8:00π.μ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων που θα αποτελούν στενές επαφές. (Για τους μαθητές/τριες της Μέσης Εκπαίδευσης συστήνεται όπως προσέρχονται μεταξύ των ωρών 07:00 – 07:30, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω απώλεια διδακτικού χρόνου).

Σημεία δειγματοληψίας σε κλινικά εργαστήρια

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (56 ΣΗΜΕΙΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΗΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 41, ΛΕΥΚΩΣΙΑ MPN UNILAB LIMITED ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 19, CITY HOUSE, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΚΡΉΤΗΣ 23, 2ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΊΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 12, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 23 ΑΡ 8, AΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΠΗΝΕΛΌΠΗΣ ΔΈΛΤΑ 7, ΛΥΚΑΒΗΤΤΌΣ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 11Α, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΛΕΩΦ.ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 75Β, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ TZΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 86, ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙΜΑΚΛΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ 57, ΚΑΙΜΑΚΛΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΚΑΝΤΆΡΑΣ 18, ΚΑΙΜΑΚΛΊ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ACTBIO-BIOMEDICAL LAB ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΈΩΣ 24, ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 119, ΑΓΛΑΤΖΙΑ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΌΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ 132Α, ΑΓΛΑΝΤΖΙΆ MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 50Β, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΧΗΜΕΙΟ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΣΕΡΙΟΥ 70Α, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΠΕΙΡΑΙΩΣ 36, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΤΣΕΡΊΟΥ 30, ΣΤΡΌΒΟΛΟΣ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 1.ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 59, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2.ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΎ 100, ΣΤΡΌΒΟΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ KANTAΡΑΣ 154, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ CLINICAL LABORATORY IOANNA KRENTOU MOUSKIDE ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 66 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 13 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ CITY CLINICAL LABORATORIES ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 139, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΎ 79 ΕΓΚΩΜΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΛΕΩΦ.ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 37Α, ΕΓΚΩΜΗ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 55Α, ΜΑΚΕΔΟΝΊΤΙΣΣΑ MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY METOXIOY 68 A-B, ΕΓΚΩΜΗ ΛΑΤΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 1, ΛΑΤΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΣΤΑΎΡΟΥ1Β. ΛΑΤΣΊΑ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 33, ΛΑΤΣΙΆ NONIS CLINICAL LAB ΟΝΟΎΦΡΙΟΥ ΚΛΗΡΊΔΗ 1, ΛΑΤΣΙΆ ΓΕΡΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 16 ΔΑΛΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΣ Λ. ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 10Γ, ΔΑΛΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΧΑΛΚΆΝΟΡΟΣ 56Α ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΙΠΠΟΚΡΆΤΟΥΣ 8, ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΛΕΩΦ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ33 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΛΕΟΦΌΡΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 32, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 10, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 72, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 38Α, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 11, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΣΕΡΙ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΙΕΡΊΔΗ 40Β, ΤΣΕΡΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΚΟΥΣΟΥΛΊΔΗ 1 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ MPN UNILAB LIMITED ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΑΡΗ 15Β, ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΥΛΩΝΟΣ 2, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 73 Γ1, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ ΧΗΜΕΙΟ ΔΕΣΠΩ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 100, ΓΡ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ,KOKKIΝOTΡΙΜΙΘΙΑ MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦ.ΤΡΟΟΔΟΥΣ 15Β, ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΕΥΡΥΧΟΥ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 1, ΕΥΡΥΧΟΥ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 20, ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ 102Β, ΚΛΗΡΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 21, ΑΡΕΔΙΟΥ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15Β, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΗΓΌΡΗ ΑΥΞΕΝΤΊΟΥ 21Γ, ΑΓ.ΒΑΡΒΆΡΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΓΡΗΓΌΡΗ ΑΥΞΕΝΤΊΟΥ 8 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ 96300257 ΛΑΡΝΑΚΑ (12 ΣΗΜΕΙΑ) ΛΑΡΝΑΚΑ GEORGALLIDES CLINICAL LABS ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 20, ΛΑΡΝΑΚΑ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣ 14, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ 1.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 20, ΛΑΡΝΑΚΑ 2.ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 18, ΚΑΤ. 8, ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΚΑΡΊΟΥ Γ' 44, ΆΛΙΣΟΝ ΚΩΡΤ 12, ΑΡΑΔΊΠΠΟΥ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 14 ΚΑΤ.Νο3, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΊΒΑ ΔΙΓΕΝΉ 33Β, ΟΡΌΚΛΙΝΗ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 23A, ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ ΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ ΕΖΕΚΊΑ ΠΑΠΑΙΩΆΝΝΟΥ 3Α, ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΆ ΚΙΤΙ BIOANALYSIS LABORATORY ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 92Β, ΚΙΤΙ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΩΛΗ 5, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 45 ΣΚΑΡΙΝΟΥ NONIS CLINICAL LAB ΑΓΊΟΥ ΛΟΥΚΆ 33, ΣΚΑΡΊΝΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ (22 ΣΗΜΕΙΑ ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΗΜΕΊΟ ΧΡΉΣΤΟΣ Γ. ΠΑΜΠΑΚΕΡΊΔΗΣ 1.ΟΔΌΣ ΜΊΛΤΩΝΟΣ 27,ΛΕΜΕΣΟΣ 2. ΟΔΌΣ ΦΡΑΓΚΛΊΝΟΥ ΡΟΎΣΒΕΛΤ 294 BIOANALYSIS LABORATORY ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 23C, ΛΕΜΕΣΟΣ ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1.ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ 115, ΤΣΊΡΕΙΟ 2.ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 40, ΛΕΜΕΣΟΣ 3.ΔΗΜΉΤΡΗ ΛΙΠΈΡΤΗ 8, ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ 1.ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΙΡΟΥ 9, TOULLA COURT3,ΛΕΜΕΣΟΣ 2.ΝΙΚΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ 36Α, ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΥΑΓΌΡΟΥ 50 ΔΙΑΜ. 2, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ NEOCLEOUS LAB ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 25, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 26,ΛΕΜΕΣΟΣ CLINICAL AND ENVIRO LABORATORY ΜΙΛΤΩΝΟΣ 60, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ NEOCLEOUS LAB ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 45, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ 110, ΓΕΡΜΑΣΌΓΕΙΑ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ NEOCLEOUS LAB ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 6, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ NONIS CLINICAL LAB ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 5, ΙΟΚΑΣΤΗ Α΄, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΧΗΜΕΙΟ ΜΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (MEDICHEMLABS) ΟΔΟΣ ΠΑΦΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΩΝ 1, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 45,ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΧΗΜΕΙΟ ΜΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (MEDICHEMLABS) ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 1, ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΒΙΔΕΣ ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΉΜΟΥ ΒΎΡΩΝΟΣ 1, ΚΥΒΊΔΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΉΣ ΡΌΔΟΥ 13, ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ NONIS CLINICAL LAB ΜΆΡΚΟΥ ΔΡΆΚΟΥ 31 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΆ ΠΑΦΟΣ (7 ΣΗΜΕΙΑ) ΠΑΦΟΣ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 23,ΠΑΦΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΑΒΒΑ 49, ΘΕΑΝΩ COURT ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ MY GENE MOLECULAR DIAGNOSTICS LAB ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 113, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑ POLYANALYSIS CLINICAL LABORATORY ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 87, ΧΛΩΡΑΚΑ ΠΕΓΕΙΑ ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΎ 58, ΠΈΓΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΠΑΦΟΣ CORAL BAY ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΖΑΚΟΣ LAB ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΑΝΔΡΈΑ 18, ΠΌΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΎΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (4 ΣΗΜΕΙΑ) ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΛΕΩΦ ΠΡΩΤΑΡΑ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 347, ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α. ΠΕΤΡΗ ΚΑΡΥΩ 95Γ, ΑΥΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ ΝΙΚΟΥ ΨΑΡΑ 82, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΔΕΡΥΝΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄28, ΔΕΡΥΝΕΙΑ

Σημεία δειγματοληψίας σε σχολικές μονάδες