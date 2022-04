Viral video: Ο σκύλος που παρακολουθεί ποδόσφαιρο στην τηλεόραση και στο γκολ πανηγυρίζει σαν τρελός

Και όπως είναι γνωστό οι Βραζιλιάνοι ζουν κάθε λεπτό της ζωής τους με το ποδόσφαιρο να κυλάει στο αίμα τους. Παθιάζονται, κλαίνε, γελάνε τραγουδούν για την «στρογγυλή θεά».

Στο βίντεο που θα δείτε και που έχει γίνει viral, ένας σκύλος φαίνεται ότι είναι ο πιο φανατικός οπαδός της Φλουμινένσε. Παρακολουθεί με ενδιαφέρον μπροστά στην τηλεόραση το ντέρμπι «Φλα – Φλου».

Το αφεντικό του τον έχει ντύσει με τα χρώματα της ομάδας.

A dog who support Fluminense celebrating the 2-0 win against Flamengo pic.twitter.com/7dEn4feM0D