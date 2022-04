Κορωνοϊός - Κίνα: Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη Σανγκάη - Πολίτες συγκρούονται με αστυνομικούς στους δρόμους

Σήμερα εξαγριωμένοι πολίτες στη γειτονιά «New Pudong» βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν επειδή οι Αρχές καταλαμβάνουν τα σπίτια τους και τα μετατρέπουν σε χώρους καραντίνας για ασθενείς Covid.

Τα βίντεο είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη των 25 εκατ. ατόμων όπου τα πράγματα ξεφεύγουν από κάθε λογική. Αστυνομικοί, ντυμένοι με στολές Covid, συγκρούονται με το εξαγριωμένο πλήθος και προχωρούν σε συλλήψεις πολιτών. Την ίδια ώρα, κάποιοι άλλοι ουρλιάζουν και βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τα όσα συμβαίνουν.

Σε κάποια βίντεο διακρίνονται πολίτες, γονατιστοί, να παρακαλούν τους αξιωματικούς και σε άλλα οι Αρχές να σέρνουν από τα πόδια πολίτες και να τους απομακρύνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκρότημα κατοικιών διαμένουν περίπου 500 άτομα. Ήδη από το Μάρτιο ένα μέρος του χρησιμοποιείται ως χώρος καραντίνας. Στο άκουσμα της επέκτασης όμως οι κάτοικοι αντέδρασαν.

Σε μια από τις μονάδες καραντίνας στη Σαγκάη, οι κάτοικοι που έχουν βρεθεί θετικοί στην Covid-19 βρίσκονται ξαπλωμένοι σε γκρίζα πτυσσόμενα κρεβάτια εκστρατείας που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από ένα μέτρο, με τις βαλίτσες τους και άλλα προσωπικά αντικείμενα απλωμένα δίπλα τους.

Σε βίντεο, που δόθηκε στο Reuters σήμερα από άνθρωπο που διαμένει στις εγκαταστάσεις αυτές, φαίνονται πάνω από 100 άνθρωποι να είναι στριμωγμένοι στο πάτωμα ενός κτιρίου γραφείων, ένα από τα δεκάδες μέρη που η πόλη έχει μετατρέψει σε κέντρα καραντίνας σε μια μάχη να ανακόψει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

«Το κέντρο αυτό έχει τόσο συνωστισμό, οι άνθρωποι απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από ένα μέτρο», δήλωσε η γυναίκα, που είναι άνω των 60 ετών και που τράβηξε το βίντεο που έδωσε στο Reuters.

Η γυναίκα, που αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200 άνθρωποι στη μονάδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών, που μοιράζονται τέσσερις τουαλέτες. Δεν υπάρχουν ντουζιέρες και για πρωινό τους δίνουν σκέτο ψωμί, δήλωσε η ίδια.

«Πώς είναι εντάξει αυτό;», είπε. Στο βίντεο φαίνονται οι άνθρωποι αυτοί να περνούν την ώρα τους παίζοντας παιχνίδια στα κινητά τους τηλέφωνα ή συζητώντας. Με βάση την κινεζική πολιτική της ‘μηδενικής ανοχής’ στην COVID, όποιος βρίσκεται θετικός πρέπει να τεθεί σε καραντίνα σε συγκεκριμένους χώρους.

Η Σανγκάη ενισχύει την πολιτική αυτή, μετατρέποντας σχολεία, νεοαναγερθέντα συγκροτήματα διαμερισμάτων και αίθουσες εκθέσεων σε κέντρα καραντίνας, το μεγαλύτερο εκ των οποίων μπορεί να φιλοξενήσει 50.000 ανθρώπους. Οι αρχές δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι δημιούργησαν πάνω από 60 τέτοιες εγκαταστάσεις.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των ανθρώπων που βρίσκονται σε καραντίνα αλλά η πόλη έχει καταγράψει πάνω από 280.000 μολύνσεις COVID από τον Μάρτιο.

Ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν νοσοκομεία με μόλις δύο ή τρεις ασθενείς ανά δωμάτιο, οι άνθρωποι που έχουν σταλεί στα εκθεσιακά κέντρα της Σαγκάης βρίσκονται δίπλα-δίπλα με χιλιάδες άλλους, χωρίς διαχωριστικούς τοίχους ή ντουζιέρες και με τα φώτα οροφής να είναι αναμμένα σε 24ωρη βάση.

Για να βγουν από την καραντίνα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν δύο αρνητικά τεστ PCR. Η γυναίκα που έδωσε το βίντεο δήλωσε ότι μετακινήθηκε εκεί από ξενοδοχειακή μονάδα με καλύτερες συνθήκες, όπου διέμενε για περίπου 20 ημέρες.

