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Test-to-stay: Τα σημεία δειγματοληψίας κατά τις εορτές του Πάσχα - Αφορά και εξωσχολικές δραστηριότητες

Test-to-stay: Τα σημεία δειγματοληψίας κατά τις εορτές του Πάσχα - Αφορά και εξωσχολικές δραστηριότητες

17.04.2022
18:41
Κορωνοϊός

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους πολίτες ότι για την περίοδο των εορτών του Πάσχα, τα παιδιά 3 χρονών και άνω που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, Προδημοτική και ειδικά σχολεία, θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου “test to stay” όπου αυτό εφαρμόζεται, στα σημεία δειγματοληψίας για διενέργεια rapid test του Υπουργείου Υγείας, και σε συμβεβλημένα κλινικά εργαστήρια.

Οδηγίες σε παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία:
• Tα παιδιά που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού εντός και εκτός του σχολικού χώρου, θα μπορούν να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η και 5η ημέρα μετά την επαφή. Τις υπόλοιπες ημέρες (1η, 2η, 4η) οι γονείς θα πρέπει να διενεργούν self-test στα παιδιά τους. Η χρήση του μέτρου είναι προαιρετική.

• Από τις 11 Απριλίου 2022, το συγκεκριμένο μέτρο επεκτείνεται σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

• Οι μαθητές θα συνεχίσουν να συμπληρώνουν το έντυπο καταγραφής ελέγχου που παραδίδεται από τη σχολική μονάδα για την είσοδο τους στο σχολείο, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν το αποτέλεσμα της εξέτασης σε γραπτό μήνυμα ή σε έντυπη μορφή για την εξασφάλιση αποδεικτικού για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Το έντυπο θα υπογράφεται από τους γονείς τις ημέρες που τα παιδιά θα υποβάλλονται σε self – test.

• Οι γονείς θα προμηθεύονται τη συσκευασία self-test από τον/την Υπεύθυνο/η Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας, κάθε φορά που το παιδί τους αποτελεί στενή επαφή θετικού περιστατικού.

• Για τα Ειδικά Σχολεία που διαθέτουν νοσηλευτικό προσωπικό, η διενέργεια του τεστ θα γίνεται στην σχολική μονάδα κατά τη άφιξη των παιδιών. Νοείται ότι τα παιδιά που δηλώθηκαν ως στενές επαφές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά τους.

• Όσα παιδιά δεν κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση των στενών επαφών επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού. Δηλαδή, θα αυτοπεριορίζονται για την περίοδο 5 ημερών και θα διενεργούν εξέταση Rapid test κατά την 3η και 5η ημέρα σε σημεία που υποδεικνύει το Υπουργείο Υγείας.

• Η εξέταση παραχωρείται δωρεάν.

• Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η διαδικασία “test to stay”.

• Οι σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, προδημοτική, ειδικά σχολεία) θα μπορούν να προμηθεύονται τις συσκευασίες self – test από τις σχολικές εφορείες ή από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου

• Από το μέτρο εξαιρούνται οι μαθητές που αποτελούν ενδοοικογενειακή επαφή θετικού περιστατικού.

Τα συμβεβλημένα κλινικά εργαστήρια είναι:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

(55 ΣΗΜΕΙΑ)

 

ΠΕΡΙΟΧΗ

 

ΧΗΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 41, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

MPN UNILAB LIMITED

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 19, CITY HOUSE, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

 

ΚΡΉΤΗΣ 23, 2ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΊΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

 

ΚΡΗΤΗΣ 12, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

 

ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 23 ΑΡ 8, AΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

ΠΗΝΕΛΌΠΗΣ ΔΈΛΤΑ 7, ΛΥΚΑΒΗΤΤΌΣ

 

ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 11Α, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

 

ΛΕΩΦ.ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 75Β, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

 

TZΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 86, ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ

ΚΑΙΜΑΚΛΙ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ 57, ΚΑΙΜΑΚΛΙ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

 

 

ΚΑΝΤΆΡΑΣ 18, ΚΑΙΜΑΚΛΊ

 

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

 

 

 

ACTBIO-BIOMEDICAL LAB

 

ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΈΩΣ 24, ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 119, ΑΓΛΑΤΖΙΑ

 

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΛΕΩΦΌΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ 132Α, ΑΓΛΑΝΤΖΙΆ

 

MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 50Β, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

ΧΗΜΕΙΟ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ

 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΣΕΡΙΟΥ 70Α, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 36, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ,

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

 

ΤΣΕΡΊΟΥ 30, ΣΤΡΌΒΟΛΟΣ

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

1.ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 59, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

2.ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΎ 100, ΣΤΡΌΒΟΛΟΣ

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

 

KANTAΡΑΣ 154, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

CLINICAL LABORATORY IOANNA KRENTOU MOUSKIDE

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 66 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 13 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

 

CITY CLINICAL LABORATORIES

ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 139, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΎ 79

ΕΓΚΩΜΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

ΛΕΩΦ.ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 37Α, ΕΓΚΩΜΗ

 

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

 

ΛΕΩΦ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 55Α, ΜΑΚΕΔΟΝΊΤΙΣΣΑ             

MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY

 

METOXIOY 68 A-B, ΕΓΚΩΜΗ

ΛΑΤΣΙΑ

 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 1, ΛΑΤΣΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΣΤΑΎΡΟΥ1Β. ΛΑΤΣΊΑ

 

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 33, ΛΑΤΣΙΆ

ΓΕΡΙ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 16

ΔΑΛΙ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΣ Λ. ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΥ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 10Γ, ΔΑΛΙ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ

 

ΧΑΛΚΆΝΟΡΟΣ 56Α

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

ΙΠΠΟΚΡΆΤΟΥΣ 8, ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

 

ΛΕΩΦ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ33 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ

 

ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

 

ΛΕΟΦΌΡΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 32, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

 

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 10, ΛΑΚΑΤΆΜΙΑ      

 

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 72, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 38Α, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 11, ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΣΕΡΙ

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΙΕΡΊΔΗ 40Β, ΤΣΕΡΙ   

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ

 

ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΚΟΥΣΟΥΛΊΔΗ 1

ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ

MPN UNILAB LIMITED

ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΑΡΗ 15Β, ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ

 

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

ΑΥΛΩΝΟΣ 2, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 73 Γ1, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

 

ΧΗΜΕΙΟ ΔΕΣΠΩ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

 

65, ΓΡ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ,KOKKIΝOTΡΙΜΙΘΙΑ

 

MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY

 

ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

 

ΛΕΩΦ.ΤΡΟΟΔΟΥΣ 15Β, ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΥΡΥΧΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 1, ΕΥΡΥΧΟΥ

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ

ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 20, ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

ΚΛΗΡΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ 102Β, ΚΛΗΡΟΥ

 

ΑΡΕΔΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 21, ΑΡΕΔΙΟΥ

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

 

MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY

 

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15Β, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΓΡΗΓΌΡΗ ΑΥΞΕΝΤΊΟΥ 21Γ, ΑΓ.ΒΑΡΒΆΡΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ

 

ΓΡΗΓΌΡΗ ΑΥΞΕΝΤΊΟΥ 8

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ

 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

 

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ 96300257

 

ΛΑΡΝΑΚΑ

(11 ΣΗΜΕΙΑ)

 

ΛΑΡΝΑΚΑ

GEORGALLIDES CLINICAL LABS

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 20, ΛΑΡΝΑΚΑ

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΑΡΤΑΣ 14, ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

 

1.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 20, ΛΑΡΝΑΚΑ

2.ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 18, ΚΑΤ. 8, ΛΑΡΝΑΚΑ

 

ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΜΑΚΑΡΊΟΥ Γ' 44, ΆΛΙΣΟΝ ΚΩΡΤ 12, ΑΡΑΔΊΠΠΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 14 ΚΑΤ.Νο3, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

 

ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΓΡΊΒΑ ΔΙΓΕΝΉ 33Β, ΟΡΌΚΛΙΝΗ,                                        

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

 

ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ   23A, ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ

ΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΕΖΕΚΊΑ ΠΑΠΑΙΩΆΝΝΟΥ 3Α, ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΆ

ΚΙΤΙ

BIOANALYSIS LABORATORY

ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 92Β, ΚΙΤΙ

 

ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΩΛΗ 5, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

 

ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 45

ΛΕΜΕΣΟΣ

(21 ΣΗΜΕΙΑ )

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΧΗΜΕΊΟ ΧΡΉΣΤΟΣ Γ. ΠΑΜΠΑΚΕΡΊΔΗΣ

 

1.ΟΔΌΣ ΜΊΛΤΩΝΟΣ 27,ΛΕΜΕΣΟΣ

2. ΟΔΌΣ ΦΡΑΓΚΛΊΝΟΥ ΡΟΎΣΒΕΛΤ 294

 

 

 

BIOANALYSIS LABORATORY

 

ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 23C, ΛΕΜΕΣΟΣ

ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1.ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ 115, ΤΣΊΡΕΙΟ                         2.ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 40, ΛΕΜΕΣΟΣ

3.ΔΗΜΉΤΡΗ ΛΙΠΈΡΤΗ 8, ΛΕΜΕΣΟΣ

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ

1.ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΙΡΟΥ 9, TOULLA COURT3,ΛΕΜΕΣΟΣ

2.ΝΙΚΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ 36Α, ΛΕΜΕΣΟΣ

 

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΥΑΓΌΡΟΥ 50  ΔΙΑΜ. 2, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ  

 

NEOCLEOUS LAB

 

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 25, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

 

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 26,ΛΕΜΕΣΟΣ

 

CLINICAL AND ENVIRO LABORATORY

 

ΜΙΛΤΩΝΟΣ 60, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

NEOCLEOUS LAB

 

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 45, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

 

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ

 

ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ 110, ΓΕΡΜΑΣΌΓΕΙΑ                                               

ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

NEOCLEOUS LAB

 

ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 6, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

 

ΧΗΜΕΙΟ  ΜΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (MEDICHEM LABS)

 

 

ΟΔΟΣ ΠΑΦΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΩΝ 1, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 45,ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΧΗΜΕΙΟ  ΜΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (MEDICHEM LABS)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 1, ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

 

ΚΥΒΙΔΕΣ

 

ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 ΔΉΜΟΥ ΒΎΡΩΝΟΣ 1, ΚΥΒΊΔΕΣ                                                                

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

 

ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΡΕΜΑΣΤΉΣ ΡΌΔΟΥ 13, ΕΠΙΣΚΟΠΉ                                                        

ΠΑΦΟΣ

(6 ΣΗΜΕΙΑ)

ΠΑΦΟΣ

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 23,ΠΑΦΟΣ

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΑΒΒΑ 49, ΘΕΑΝΩ COURT

ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

MY GENE MOLECULAR DIAGNOSTICS LAB

ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 113, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

 

ΧΛΩΡΑΚΑ

POLYANALYSIS CLINICAL LABORATORY

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 87, ΧΛΩΡΑΚΑ

 

ΠΕΓΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

 

ΠΑΦΟΣ CORAL BAY

ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΖΑΚΟΣ LAB

 

 

ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΑΝΔΡΈΑ 18, ΠΌΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΎΣ

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

(4 ΣΗΜΕΙΑ)

ΠΡΩΤΑΡΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ

ΛΕΩΦ ΠΡΩΤΑΡΑ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 347, ΠΡΩΤΑΡΑΣ

 

ΑΥΓΟΡΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α. ΠΕΤΡΗ

ΚΑΡΥΩ 95Γ, ΑΥΓΟΡΟΥ

 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ

 

ΝΙΚΟΥ ΨΑΡΑ 82, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΔΕΡΥΝΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ

 

ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄28, ΔΕΡΥΝΕΙΑ
Κορωνοϊός
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κάντε τεστ κορωνοϊού δωρεάν - Πού να πάτε σήμερα Τρίτη 5 Απριλίου - Όλα τα σημεία
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05.04.2022
06:37
Κορωνοϊός
Κορωνοϊός - Νέα βρετανική μελέτη: Πόσο διαρκεί η προστασία από τρίτη δόση στους άνω των 65 ετών
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24.03.2022
23:15
Κορωνοϊός
Αυτά είναι τα δωρεάν σημεία για rapid test αύριο Κυριακή (20/03) - Δείτε τον πίνακα
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19.03.2022
12:30
Κορωνοϊός
Άδεια έκτακτης ανάγκης από τον FDA στο πρώτο τεστ που ανιχνεύει τον κορωνοϊό με την αναπνοή
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15.04.2022
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Κορωνοϊός
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17.04.2022
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