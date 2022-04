Δείτε βίντεο από μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ρωσία

Η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είναι δύσκολο να ελεγχθεί λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες της.Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Πάντως σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ηλεκτροδότηση στο νησί των περίπου 600.000 κατοίκων δεν έχει προς το παρόν διακοπεί.

Η Σαχαλίνη είναι νησί στο Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, βόρεια της Ιαπωνίας. Έχει έκταση 72.492 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ανήκει στην ομώνυμη περιφέρεια.

A major fire broke out at #Sakhalin 's GRES-2 Power Station near the village of Ilyinskoe in #Tomarinsky District, #Russia . pic.twitter.com/qyEFl6asm0

Russia's media report on another fire in the country. This time in the turbine room of Sakhalin TPP. pic.twitter.com/uF7ArtQbot